Заңсыз шахтадағы апаттан қаза тапқандар саны 27 адамға жетті

Үндістанның Мегхалая штатындағы көмір шахтасында болған жарылыстан қаза тапқандар саны 27 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
All India Radio мәліметінше, Шығыс Джайнтия-Хиллс әкімшілік округінде шахтадағы жарылыстан кейін іздестіру-құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр.
Операция барысында тағы бірнеше адамның денесі табылып, қаза болғандар саны 27-ге дейін өсті.
Мегхалая штатының бас министрі Конрад Сангма жарылыс заңсыз жұмыс істеп тұрған шахтада болғанын хабарлап, оқиғаны жан-жақты тергеуді тапсырды.
Осы оқиғаға байланысты полиция екі адамды ұстады.
Еске салайық, бұған дейін Үндістанның солтүстік-шығысындағы заңсыз көмір шахтасында болған жарылыс салдарынан кемінде 18 кенші қаза тапқаны туралы жазған болатынбыз.