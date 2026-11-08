Ыстанбұлда бокс кеші жаппай төбелеспен аяқталды
Мұрат Алиевтің көрермендерге көрсеткен әдепсіз ишарасынан кейін жанкүйерлер рингке басып кірген.
8 Қараша 2026, 18:51
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8 Қараша 2026, 18:518 Қараша 2026, 18:51
197Фото: instagram.com/timsports_ru видеосынан скриншот
Ауыр салмақтағы WBC Silver белбеуі үшін өткен жекпе-жек жаппай төбелеспен аяқталды. Стамбұлда Мұрат Алиев пен Умут Чамкыран арасындағы айқастан кейін жанжал шықты.
Бұл туралы Sports.ru басылымы мәлімдеді.
Мәліметке сәйкес, жекпе-жек аяқталған соң Алиев трибунадағы көрермендерге әдепсіз ишара көрсеткен.
Бұған наразы болған жанкүйерлер рингке жүгіріп шығып, соңы жаппай төбелеске ұласқан.
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