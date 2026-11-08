Ыстанбұлда бокс кеші жаппай төбелеспен аяқталды

Мұрат Алиевтің көрермендерге көрсеткен әдепсіз ишарасынан кейін жанкүйерлер рингке басып кірген.

8 Қараша 2026, 18:51
АВТОР
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instagram.com/timsports_ru видеосынан скриншот 8 Қараша 2026, 18:51
8 Қараша 2026, 18:51
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Фото: instagram.com/timsports_ru видеосынан скриншот

Ауыр салмақтағы WBC Silver белбеуі үшін өткен жекпе-жек жаппай төбелеспен аяқталды. Стамбұлда Мұрат Алиев пен Умут Чамкыран арасындағы айқастан кейін жанжал шықты.

Бұл туралы Sports.ru басылымы мәлімдеді.

Мәліметке сәйкес, жекпе-жек аяқталған соң Алиев трибунадағы көрермендерге әдепсіз ишара көрсеткен.

Бұған наразы болған жанкүйерлер рингке жүгіріп шығып, соңы жаппай төбелеске ұласқан.

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