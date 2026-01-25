Ява аралындағы көшкіннен 8 адам қаза тапты

Индонезияның Ява аралында болған қуатты көшкін салдарынан кемінде сегіз адамның қаза тапқаны расталды, тағы 80-нен астам тұрғын хабар-ошарсыз кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ Sky News-ке сілтеме жасап.
Табиғи апат сенбі күні Батыс Ява провинциясындағы Батыс Бандунг ауданында тіркелген. Бұған дейін бірнеше күн бойы толассыз жауған нөсер жауын өзендердің арнасынан асып, топырақтың шайылуына себеп болған.
Ең қатты зардап шеккен — Пасир Кунинг елді мекені. Құтқарушылар осы жерде сегіз адамның мәйітін алып шықты, ал 30-дан астам тұрғын үй лай мен үйінді астында түгел көміліп қалған.
Табиғи апаттарды басқару жөніндегі Ұлттық агенттіктің мәліметінше, іздеу-құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Қазір 82 жоғалған адамның қайда екені анықталуда. Сонымен қатар 24 адам аман қалып, құтылып шыққан.
Құтқарушылар мен жергілікті тұрғындар Пасир Лангу ауылында үйінділерді қолмен аршып жатыр. Жолдар, егістік алқаптары мен үйлер қалың лайға, тастарға және тамырымен жұлынып кеткен ағаштарға көміліп қалған.
Батыс Явадағы төтенше жағдайлармен күрес басқармасының басшысы Тетен Али Мунгку Энгкун оқиға болған бойда шұғыл қызметтер дереу жұмылдырылғанын айтты. Қайтадан көшкін жүру қаупі жоғары болғандықтан, жақын маңдағы аудандардың тұрғындары эвакуацияланған. Оның сөзінше, жер қабатының тұрақсыздығы мен жалғасып жатқан жаңбыр құтқарушылардың жұмысын едәуір қиындатып отыр.
Билік көшкін қаупі жоғары аудандарда тұратын халыққа сақ болуға және күмәнді белгілер: жердің қозғалысы, гүріл, шу немесе өзге де қауіп нышандары көрінсе, қауіпті аумақтан дереу кетуге шақырды.