Ямайкаға гуманитарлық көмек апара жатқан ұшақ жеке үйдің ауласына құлады

Флорида штатындағы Корал-Спрингс қаласында Ямайкаға гуманитарлық көмек жеткізбек болған Beechcraft King Air жеңіл моторлы ұшағы жеке үйдің ауласына құлады, деп хабарлайды BAQ.KZ The Mirror-ға сілтеме жасап.
Апат сәті қауіпсіздік камерасына түсіп қалған. Кадрларда ұшақ ағаштар мен қоршауларға соғып, соңында көлге құлағаны көрінеді. Ұшақ 7-9 жолаушыға арналған болатын.
Қазіргі уақытта сүңгуірлер көлде ұшқыш пен жолаушыларды іздестіріп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер туралы ақпарат әлі жарияланған жоқ.
Апатқа ұшыраған ұшақ Форт-Лодердейл әуежайынан ұшып, Мелисса дауылынан зардап шеккен Ямайкаға гуманитарлық жүк жеткізбек болған.