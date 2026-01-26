Қазақстанның соңғы жаңалықтары
WSJ: Қытай генералы АҚШ-қа ядролық қару туралы мәлімет берді деп айыпталуда

Бүгiн, 05:18
416
Florence Lo/Reuters
Фото: Florence Lo/Reuters

ҚХР төрағасы Си Цзиньпиннің орынбасары, Қытай Коммунистік партиясының саяси бюросының мүшесі Чжан Юся АҚШ-қа Қытайдың ядролық қаруы туралы құпия ақпарат берген деп айыпталды. Бұл туралы The Wall Street Journal басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Сонымен қатар, оған пара алу фактісі бойынша айып тағылған. Генералдың іс-әрекеті Қытай Қарулы Күштерінің жауынгерлік дайындығына әсер етуі мүмкін екені атап өтілген.

Бұған дейін Қытайда сыбайлас жемқорлыққа байланысты бірнеше жоғары дәрежелі әскери қызметші отставкаға кеткен болатын.

