Вице-Президент Ерлан Қарин шетелдік діни көшбасшылардың өкілдерімен кездесті

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі Хатшылығының XXIV отырысы аясында Съезд Хатшылығының басшысы – Вице-Президент Ерлан Қарин бірқатар екіжақты кездесу өткізді. Кездесулер барысында алдағы отырыстың күн тәртібі және Съезд аясындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелері талқыланды.
Кавказ мұсылмандары басқармасының төрағасы Шейх-уль-Ислам Аллахшүкір Пашазадемен кездесуде оның Съездің қалыптасуы мен дінаралық диалогты дамытуға қосқан көпжылдық жеке үлесі атап өтілді. Ерлан Қарин оның бейбітшілік, өзара құрмет пен келісім идеяларын ілгерілетудегі еңбегінің маңыздылығына тоқталды.
Әл-Азһар Жоғарғы имамының халықаралық ынтымақтастық жөніндегі кеңесшісі Абдулрахман Мұса Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа Жоғарғы имамның сәлемі мен ізгі тілегін жеткізді. Кездесу барысында Қазақстанның Әл-Азһармен өзара іс-қимылы, оның ішінде діни білім беру, ағарту және дінаралық диалог салаларындағы ынтымақтастықты дамыту әлеуеті талқыланды.
Бүкіләлемдік Ислам лигасы Бас хатшысының орынбасары Абдулрахман Абдулла әл-Заидпен кездесуде Лиганың Съезд жұмысына көп жылдан бері қатысып келе жатқаны әрі дінаралық диалогты дамытуға қосқан үлесі сөз болды. Ерлан Қарин форумның қызметі мен практикалық бастамаларын одан әрі қолдаудың маңыздылығын жеткізді.
Англикан қауымдастығы Бас хатшысының орынбасары, епископ Джо Бейли Уэллспен кездесуде қауымдастықтың Съезд жұмысына белсенді қатысқаны және форумды дамытуға сіңірген еңбегі атап өтілді. Сондай-ақ 2028 жылы Астанада ұйымдастырылатын Съездің IX отырысына Кентербери архиепископы Сара Маллалидің қатысуына тілектестік білдірілді.
Сонымен қатар шетелдік қонақтар Қазақстанды жаңа Конституцияның қабылдануымен құттықтады.