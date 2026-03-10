Вьетнамда жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен қазақстандық табылды

Бұл жайында оның туыстары мәлімдеді.

Бүгiн 2026, 11:23
Фото: видеодан кадр

Вьетнамда жоғалып кеткен қазақстандық Әсем Әубәкір табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Сүйінші жаңалықты бойжеткеннің туыстары бөлісті. Жақындарының айтуынша, қыздың қазіргі жағдайы жайлы әзірге толық ақпарат берілмейді.

Маған әзірге оның жағдайы жайында айтпауымды өтінді. Сыртқы істер министрлігіне, полицияға, Ішкі істер департаментіне және көмектескен барлық адамға алғысымды білдіремін. Қазір басты мәселе – ұшып бару. Тезірек жету керек. Сондықтан сағаты аз, ең жылдам рейс болса болды, бағасы қандай болса да бәрібір. Ең бастысы – оған тезірек жету. Қазір ол консул Тимурмен бірге. Ол жанында жүр. Мен оны видеоқоңырау арқылы көрдім. Барлығыңа сәлем жолдады. Әзірге бұдан басқа ештеңе айта алмаймын. Ең бастысы – оны тапты. Барлығыңызға рахмет, - деді Әсемнің әпкесі. 

Еске салайық, бұған дейін Қазақстандық бойжеткен Вьетнамда жұмбақ жағдайда жоғалып кеткені туралы жаздық.

Сондай-ақ жоғалған бойжеткенге қатысты СІМ мәлімдеме жасады.

