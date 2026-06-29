Венесуэладағы жер сілкінісі: қаза тапқандар саны 1450-ге жетті

Бұл – ел тарихындағы ең алапат табиғи апаттардың бірі.

Бүгiн 2026, 05:18
АВТОР
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REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Бүгiн 2026, 05:18
Бүгiн 2026, 05:18
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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Венесуэладағы жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1450-ге жетті. Табиғи апат салдарынан 3 мыңнан астам адам ауруханада ем алып жатыр.

Бұл туралы Венесуэла Ұлттық ассамблеясының спикері Хорхе Родригес мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі мәлімет бойынша, жер сілкінісінен 1450 адам көз жұмған. Бұл – ел тарихындағы ең алапат табиғи апаттардың бірі.

Сондай-ақ, Ла-Гуайра штатындағы және өзге де жеті өңірдегі медициналық мекемелерде 3150 адам ем қабылдап жатыр. Жалпы апаттан зардап шеккендердің саны 12 721 адамға жеткен.

Еске салайық, 24 маусымда Венесуэлада магнитудасы 7,5-ке жеткен күшті жер сілкінісі болды. Бұл – 1900 жылдан бергі ең қуатты жер сілкінісі саналады.

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