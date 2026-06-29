Венесуэладағы жер сілкінісі: қаза тапқандар саны 1450-ге жетті
Бұл – ел тарихындағы ең алапат табиғи апаттардың бірі.
Бүгiн 2026, 05:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:18Бүгiн 2026, 05:18
91Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Венесуэладағы жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1450-ге жетті. Табиғи апат салдарынан 3 мыңнан астам адам ауруханада ем алып жатыр.
Бұл туралы Венесуэла Ұлттық ассамблеясының спикері Хорхе Родригес мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі мәлімет бойынша, жер сілкінісінен 1450 адам көз жұмған. Бұл – ел тарихындағы ең алапат табиғи апаттардың бірі.
Сондай-ақ, Ла-Гуайра штатындағы және өзге де жеті өңірдегі медициналық мекемелерде 3150 адам ем қабылдап жатыр. Жалпы апаттан зардап шеккендердің саны 12 721 адамға жеткен.
Еске салайық, 24 маусымда Венесуэлада магнитудасы 7,5-ке жеткен күшті жер сілкінісі болды. Бұл – 1900 жылдан бергі ең қуатты жер сілкінісі саналады.
Ең оқылған:
- Алматы облысында бұрынғы шенеунік 20 млн теңге алаяқтық жасады деген күдікке ілінді
- Қорғаныс министрлігі Атырау аспанында ұшқан жойғыш ұшаққа қатысты түсініктеме берді
- Маңғыстау тұрғындары шаңды құйынды видеоға түсіріп алды
- Шымкент пен екі облыстың тұрғындары жер сілкінісін сезді
- Алматы – Ташкент тас жолында мотор майын тиеген фура аударылып, өртеніп кетті