Венесуэлада әуежай аумағына найзағай түсіп, тоғыз адам зардап шекті
Барлық зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетіліп, олардың жағдайы тұрақты деп бағалануда.
27 Шілде 2026, 02:34
БӨЛІСУ
27 Шілде 2026, 02:3427 Шілде 2026, 02:34
36Фото: depositphotos.com
Венесуэланың Валенсия қаласындағы әуежай аумағында найзағай түсіп, тоғыз адам зардап шекті. Бұл туралы El Universal басылымы хабарлады.
Алдын ала мәлімет бойынша, найзағай ұшу-қону жолағына жақын орналасқан жасыл аймаққа түскен. Зардап шеккендердің қатарында Ұлттық ұланның төрт әскери қызметкері мен сервистік компаниялардың бес қызметкері бар.
Оқиға қатты тропикалық жаңбыр кезінде болған. Барлық зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетіліп, олардың жағдайы тұрақты деп бағалануда.
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