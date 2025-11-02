Венесуэла президенті Қытай мен Ираннан әскери көмек сұрады – БАҚ

Қазан айында Венесуэла президенті Николас Мадуро АҚШ-тың елге шабуыл жасау қаупіне байланысты Қытайдан, Ираннан және Ресейден әскери көмек сұрады. Бұл туралы Washington Post газеті АҚШ үкіметінің ішкі құжаттарына сілтеме жасай отырып мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Басылымның мәліметінше, Мадуро Кариб теңізі аймағындағы АҚШ әскери күштерін құруға байланысты зымырандар, радарлар және жаңартылған ұшақтар сұраған.
Washington Post газеті Венесуэла президенті өз елінің әуе қорғанысын нығайтуға, соның ішінде Каракас бұрын сатып алған бірнеше жойғыш ұшақты қалпына келтіруге көмек сұрағанын мәлімдейді.
Басылым сонымен қатар АҚШ-тың Кариб теңізіне шамамен 16 000 әскерден тұратын әскер контингентін орналастыра бастағанын хабарлайды.
Кариб теңізінде орналасқан АҚШ әскери қызметкерлерінің болжамды саны 10 000 әскер және 6000 теңізші. Бұл санға Пуэрто-Рикодағы әскери контингент кірмейді, - делінген басылымда. Бұл мақалада 31 қазандағы деректер келтірілген. Ол Пентагон растаған кемелер саны туралы ақпаратқа негізделген.
Қазіргі уақытта Кариб теңізінде АҚШ Әскери-теңіз күштерінің сегіз кемесі және бір ядролық сүңгуір қайығы бар. Мақалада USS Gerald Ford бастаған әуе кемесінің жауынгерлік тобы да жолда жүр және келесі аптада келеді деп күтілуде делінген.
Қыркүйек және қазан айларында АҚШ Венесуэла жағалауында есірткі тасымалдады деп болжанған қайықтарды жою үшін өз әскерін бірнеше рет пайдаланды. NBC арнасының хабарлауынша, АҚШ әскери күштері Венесуэла ішіндегі есірткі саудагерлеріне соққы беру нұсқаларын қарастырып жатыр және мұндай соққылар бірнеше апта ішінде басталуы мүмкін.
Жұма күні АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэлаға соққы беруді жоспарлап отырған жоқ екенін мәлімдеді.