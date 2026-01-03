Венесуэла астанасында АҚШ-пен қарым-қатынастың шиеленісуі салдарынан жарылыстар болды

Венесуэланың астанасы Каракастың оңтүстігіндегі әскери база маңында жарылыстар естілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Hindustan Times-тың жазуынша, оқиға болған аудандағы тұрғындар электр жарығынсыз қалған.
Бірқатар шетелдік БАҚ кемінде жеті жарылыстың дыбысы естілгенін, сондай-ақ төмен биіктікте ұшқан ұшақтарды көргенін хабарлап отыр.
Бұл жағдай соңғы бірнеше айда ушыға түскен АҚШ-пен арадағы қақтығыс аясында орын алған. Америка Құрама Штаттарының билігі бірнеше рет трансұлттық қылмыс пен есірткі саудасына қарсы бағытталғанын айтқан операциялар жүргізген. Бұдан бөлек, АҚШ-тың бас прокуроры Пэм Бонди Венесуэла басшысы Николас Мадуроны тұтқындауға көмектесетін ақпарат үшін 50 миллион доллар көлемінде сыйақы жариялаған.
Осы ретте Мадуроның өзі АҚШ-қа ағылшын тілінде ашық үндеу жасап, бірнеше рет бейбітшілікке шақырды: «Соғысқа жол жоқ… Тек бейбітшілік… Мәңгілік бейбітшілік!» Каракастағы оқиғаның салдары түсірілген видеолар әлеуметтік желілерде таралып жатыр. Қазірше зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Венесуэла билігі жағдайға қатысты ресми түсініктеме берген жоқ.