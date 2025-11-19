Венесуэла АҚШ-пен келіссөздерге дайын, ал Вашингтон қысымды күшейтуде

Венесуэла президенті Николас Мадуро АҚШ-тың кез келген өкілімен бетпе-бет сөйлесуге дайын екенін мәлімдеді. Ол бейбітшілік пен диалогқа басымдық беретінін, соғысқа ешқашан бармайтынын айтты. Бұл мәлімдеме АҚШ президенті Дональд Трамптың Венесуэлаға қарсы қысымын күшейткен тұста жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Трамп бірнеше рет Венесуэлаға құрлықтағы әскер жіберу мүмкіндігін жоққа шығармайтынын білдіргенімен, келіссөз жүргізуге де ашық екенін айтты. Сонымен қатар, АҚШ мемлекеттік департаменті «Сол Күндер картелі» деп аталатын Венесуэла есірткі трафигі тобын шетелдік террорлық ұйым ретінде таныстыруға ниетті екенін хабарлады, бұл 24 қарашада күшіне енеді деп жоспарланып отыр.
Вашингтонның соңғы жылдағы қысымы айтарлықтай артты. АҚШ Мадуроға іздеуді күшейтіп, оның ұсталуына ақпарат берушілерге берілетін сыйақыны 50 миллион долларға дейін көтерді. Тамыз айында Венесуэладан АҚШ-қа есірткі тасымалдаумен айналысатын кемелерге қарсы операция басталды. Сол операция кезінде Кариб теңізі мен Тынық мұхиты аймақтарында 80-ден астам күдікті нысанға соққы жасалған.
Мадуроның өзі АҚШ-ты Венесуэланың мұнай қорларын бақылау үшін соғысқа итермелегісі келеді деп айыптайды. Ал оппозиция жетекшісі Мария Корина Мачадо Мадуроға қарсы әскери оппозицияны ұйымдастыруға тырысып, биліктен кетуін талап етуде. Бұған дейін Барбадоста Венесуэла оппозициясы мен Мадуро үкіметі арасындағы келіссөздер сәтсіз аяқталған еді.
Мадуро әлеуметтік желілерде «Бостандық манифесін» жариялап, елдегі жаңа кезеңде адам құқықтарын қорғау маңызды екенін, Мадуро мен оның серіктері адамзатқа қарсы қылмыстар үшін жауапқа тартылуы керегін айтты.