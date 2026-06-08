Велошабандоз Әлішер Жұмақан Гран-при турнирінде күміс алды

Ұлттық құраманың өкілі «скрэтч» дисциплинасында екінші нәтиже көрсетті.

Бүгiн 2026, 20:24
АВТОР
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ҰОК Бүгiн 2026, 20:24
Бүгiн 2026, 20:24
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Фото: ҰОК

Қазақстандық Әлішер Жұмақан Прешов қаласында (Словакия) өткен тректегі велоспорттан Гран-при сериясының турнирінде күміс жүлдегер атанды.

Ұлттық құраманың өкілі «скрэтч» дисциплинасында екінші нәтиже көрсетті.

Бірінші орынды Польша спортшысы Дамиан Славэк иеленсе, түркиялық Мұстафа Таракчи мәре сызығын үшінші болып кесті.

Айта кетейік, Жұмақан биыл Гонконгта өткен Әлем кубогы кезеңінде омниум сайысында тоғызыншы орын алған болатын.

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