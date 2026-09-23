Үйге дәрігер шақыру: Қанша уақыт күту керек және кім келеді?
Мобильді бригада 60 минут ішінде келуі керек, ал үйге әрдайым учаскелік дәрігер бара бермейді.
Ауырып қалған кезде үйге медициналық көмек шақыруға мәжбүр болған жағдай қазақстандықтардың көбіне таныс. Шақырту бойынша кім келуі керек – дәрігер ме, фельдшер ме, әлде медбике ме? Мобильді бригаданы қанша уақыт күту қажет және емхана шақыртуды келесі күнге қалдыра ала ма? BAQ.KZ Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасынан үйдегі медициналық көмектің қалай көрсетілетінін сұрап білді.
Медицина қызметкері қанша уақыт ішінде келуі керек
Егер үйге шақырту белгіленген уақытта тіркеліп, пациенттің үй жағдайында медициналық көмек алуға көрсетілімі болса, оған сол жұмыс күні ішінде қызмет көрсетілуі тиіс.
Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартына сәйкес, тіркелген үй шақыртуларына жұмыс күні ішінде қызмет көрсетіледі. Сондықтан МСАК ұйымы белгіленген уақытта қабылдап алған және үйде қызмет көрсетуге көрсетілімі бар шақырту сол жұмыс күні орындалуға тиіс, – деп мәлімдеді Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы BAQ.KZ сауалына берген жауабында.
МСАК мобильді бригадасының шақырту түскен сәттен бастап келу нормативі 60 минутқа дейін белгіленген. Дәл осындай ең жоғары мерзім жеделдіктің төртінші санатындағы шақыртуларға да қарастырылған.
Редакция емхананың пациентке маман тек келесі күні келетіні туралы хабарлауына бола ма деген мәселені де нақтылады.
Егер шақырту белгіленген уақытта тіркеліп, үйде медициналық көмек көрсетуге көрсетілімдер болса, оны келесі күнге қалдыру қарастырылмаған, – деп атап өтті басқармадан.
Үйге әрдайым учаскелік дәрігер келе бермейді
«Учаскелік дәрігерді үйге шақыру» деген қалыптасқан түсінік қазіргі тәртіпті толық көрсете бермейді.
Басқарма түсіндіргендей, үйге шақырту, белсенді бару және патронаж – медициналық көмектің әртүрлі түрлері.
Үйге шақыртуларға МСАК мобильді бригадалары қызмет көрсетеді. Үйдегі шақыртуларға қызмет көрсету үшін мобильді бригада құрамында фельдшер қарастырылған, қажет болған жағдайда шақыртуға тиісті бейіндегі дәрігер тартылады, – деп түсіндірді ведомство.
Учаскелік дәрігер стандартта көзделген жағдайларда пациенттерге белсенді түрде барады. Олардың қатарында кейбір пациенттердің стационардан шыққаннан кейінгі жағдайы да бар. Ал медицина қызметкерлері белсенді бару және патронаж жұмыстарын жүргізеді.
Яғни әдеттегі үй шақыртуына мобильді бригаданың фельдшері келуі мүмкін, ал қажет болған жағдайда дәрігер де тартылады.
Науқасқа неге емханаға өзі келу ұсынылуы мүмкін
Азамат медициналық көмекке жүгінген кезде емхана қызметкерлері шақыртуды тіркеп, шағымдары мен пациенттің жағдайын нақтылайды. Осыдан кейін оған қандай медициналық көмек қажет екенін анықтайды.
Мобильді бригаданың үйге баруына негіз болатын жағдайлардың бірі – пациенттің өздігінен жүріп-тұруы қиын немесе мүмкін болмай, үйде медициналық көмекке мұқтаж болуы.
Мобильді бригаданың баруына негіз болатын жағдайлардың бірі – пациенттің өздігінен жүріп-тұру мүмкіндігінің шектелуі және оған үйде медициналық көмек пен консультация қажет болуы. Егер шұғыл жағдайдың белгілері болса, пациент жедел медициналық көмек алу үшін тиісті бағытқа жіберіледі, – деді басқарма.
Егер үйде медициналық көмек көрсетуге көрсетілім болмаса, адамға емханаға өздігінен келу ұсынылуы мүмкін.
Пациенттің жағдайына қарай бұл жоспарлы қабылдау, шұғыл медициналық көмек кабинеті немесе фильтр болуы мүмкін.
Бұл жағдайда медициналық көмек көрсетуден бас тарту туралы емес, пациенттің жағдайына сәйкес оны көрсетудің тиісті түрін таңдау туралы сөз болып отыр, – деп атап өтті ведомство.
Егер адам емханаға физикалық тұрғыда бара алмаса, не істеу керек
Егер пациент денсаулығына байланысты емханаға өздігінен бара алмайтын болса, бұл туралы шақырту тіркелген кезде бірден хабарлау қажет.
Егер пациенттің жағдайы оның өздігінен жүріп-тұру мүмкіндігін шектеп, оған медициналық көмек пен үйде консультация қажет болса, бұл – Стандартта мобильді бригаданың баруына негіз ретінде қарастырылған жағдайлардың бірі, – делінген басқарманың жауабында.
Пациент немесе оның өкілі симптомдарды толық сипаттап, медициналық ұйымға өздігінен бара алмайтынын нақты айтуы керек.
Егер жағдай күрт нашарлап, өмірге қауіп төндіретін белгілер пайда болса, жедел медициналық көмек қызметіне жүгіну қажет.
Мобильді бригада саны қанша болуы керек
МСАК мобильді бригадалары әр 25 мың тұрғынға бір бригада есебінен құрылады.
Қажет болған жағдайда олардың саны эпидемиологиялық жағдайға, қызмет көрсетілетін аумаққа және халықтың тығыздығына қарай көбейтілуі мүмкін.
ЖРВИ маусымдық түрде көбейген кезеңде МСАК ұйымдары қажет болған жағдайда мобильді бригадалар мен жіті жағдайдағы пациенттерге медициналық көмек көрсететін кабинеттердің жұмысын күшейтеді, – деп хабарлады басқарма.
Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелері туралы айта келе, кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемін ұсыну Конституцияда бекітілгенін атап өткен болатын. Оның қатарында учаскелік дәрігерлердің қабылдауы, негізгі тексерулер, диагностика, шұғыл көмек және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеу бар екенін айтқан.
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