«Ұят болды»: Қазақстандықтар Эйфель мұнарасына қарама-қарсы тұрған «Қазақстан» жазуын сынға алды
Видео жарияланғаннан кейін әлеуметтік желілерде тез тарап, көптеген пікір жинады.
Париждегі Эйфель мұнарасының жанындағы «Қазақстан» жазуы желіде қызу талқыға түсті.
Әлеуметтік желілерде Париждегі Эйфель мұнарасына қарама-қарсы орналасқан қабырғадағы «Қазақстан» деген жазу бейнеленген видео талқыланып жатыр. Бұл кадрлар қазақстандықтардың теріс реакциясын туғызуда. Желі қолданушылары мұндай әрекет елдің шетелдегі имиджін құртып, патриотизмге ешқандай қатысы жоқ деп есептейді.
Не болды?
Бейнежазбада Эйфель мұнарасының жанындағы туристік аймаққа жақын маңдағы қабырға көрінеді, онда көк бояумен «Казахстан» деген сөз жазылған.
Ролик авторы бұл жазуды Париждің басты көрікті жерлерінің бірінің аясында түсіріп алған. Видео жарияланғаннан кейін әлеуметтік желілерде тез тарап, көптеген пікір жинады.
Пікірлерде не жазылды?
Желі қолданушыларының басым көпшілігі бұл жағдайды жағымсыз тұрғыда қабылдады. Қазақстандықтар мұндай әрекеттердің отансүйгіштікке еш қатысы жоқ екенін және шетелде ел туралы тек жаман әсер қалдыратынын жазуда.
Кейбір пікір қалдырушылар бұл жазудың, әсіресе туристік орынның жанындағы қоғамдық жерде пайда болғанын ескерсек, кәдімгі граффити немесе вандализм актісі сияқты көрінетінін атап өтті.
Өз елімізде де қайда болса сонда сурет салып, қоқыс тастайтыны аздай, енді басқа елде де өздерінің мәдениеті мен тәрбиесін көрсетіп жатыр. Ұят болды, – деп жазды қолданушылардың бірі.
Басқа пікір қалдырушылар да бұл оқиғаны ұят тірлік деп атады.
Бұл өтірік болса екен деп үміттенемін, әйтпесе масқара, – делінген пікірлердің бірінде.
Бұл масқара, жігіттер, әркімге еліктеудің қажеті жоқ..., – деп атап өтті тағы бір қолданушы.
Желі қолданушыларының бір бөлігі мұндай әрекеттерді ашықтан-ашық жалған патриотизм деп атады.
Вандализмге ұласқан псевдопатриотизм, – деп жазды пікір қалдырушылардың бірі.
Қазақстан заңы не дейді?
Қазақстанда қоғамдық орындардағы ғимараттарға, құрылыстарға, ескерткіштерге, көлікке немесе мүлікке жазулар мен суреттер салғаны үшін жауапкершілік қарастырылған.
Мұндай әрекеттер ҚР Қылмыстық кодексінің 294-бабы – вандализм бабына жатуы мүмкін. Мән-жайға байланысты бұл үшін айыппұл, түзеу немесе қоғамдық жұмыстар, сондай-ақ бостандықты шектеу немесе бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Бұдан бөлек, егер бұл әрекет айналадағыларға құрметсіздік танытып, қоғамдық тәртіпті бұзса, ҚР ӘҚБТК-нің (Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі) 434-бабы бойынша ұсақ бұзақылық ретінде қарастырылуы мүмкін. Бұл бап бойынша айыппұл, қоғамдық жұмыстар немесе әкімшілік қамаққа алу жазасы қолданылады.
Егер өзгенің мүлкіне зақым келсе, ҚР ӘҚБТК-нің 147-1-бабы – бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру бабы да қолданылуы мүмкін. Бұл норма, егер жасалған әрекетте қылмыстық жауаптылық белгілері болмаған жағдайда күшіне енеді.
Шетелдегі жауапкершілік
Париждегі жазуға қатысты жағдайда құқықтық бағаны Францияның құзыретті органдары беруі тиіс. Себебі оқиға басқа мемлекеттің аумағында орын алған. Дегенмен, қазақстандықтардың реакциясы қоғамда мұндай әрекеттердің қолдау таппайтынын көрсетеді.
Желі қолданушылары «Заң мен тәртіп» принципі тек ел ішіндегі ережелерді сақтаудан ғана емес, сонымен қатар шетелде де өзіңді сыпайы ұстаудан басталатынын атап өтті. Нағыз патриотизм – қабырғадағы жазу емес, мәдениет, жауапкершілік және қоғамдық ортаға деген құрмет.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бурабайдағы Ұлттық қорықты бүлдіріп жатқан бөгде ғаламшарлықтар емес, өзіміздің халқымыз ғой, "ұят жағдай" деп пікір білдірген.
