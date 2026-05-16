Үстел теннисі: Жәния Бекмұхамбетова Ташкенттегі турнирде алтын медаль жеңіп алды
Үстел теннисінен Жәния Бекмұхамбетова әлемдік рейтингте жетінші орында тұр.
Бүгiн 2026, 08:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:45Бүгiн 2026, 08:45
96Фото: ҰОК
Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының өкілі Жәния Бекмұхамбетова Өзбекстанның Ташкент қаласында өткен WTT Youth Contender халықаралық турнирінде топ жарды.
Қазақстандық спортшы U13 жас санатында қарсыластарынан басым түсті.
Жарыс барысында Бекмұхамбетова алты матч өткізіп, барлығында жеңіске жетті.
Финалда жергілікті спортшы Ясмина Назарованы (Өзбекстан) 3:0 есебімен (11:7, 11:3, 11:7) ұтты.
Қазіргі таңда Жәния Бекмұхамбетова әлемдік рейтингте жетінші орында тұр.
Ең оқылған:
- Тоқаев Түркістандағы жаңа мешітке Миромон ата есімін беруді ұсынды
- Трамп: Қытай 200 Boeing ұшағын сатып алуға келісті
- Алматыда 5%-бен ипотека беріледі: Кімдер баспаналы болады?
- Си мен Трамп келіссөзі несімен есте қалды? Қытайдағы саммиттен фоторепортаж
- Түркиялық сарапшы: Түркі мемлекеттері ұйымының күші – экономикада