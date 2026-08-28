Ұстау және депортациялау: СІМ қазақстандықтарды Малайзияға кіру кезіндегі туындауы мүмкін мәселелер туралы ескертті
Қазақстандықтарға Малайзияға кіруге тыйым сала бастады. Сыртқы істер министрлігі азаматтардың визасыз режим талаптарын бұзуына байланысты кері қайтарылған жағдайларын тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қолданыстағы ережелерге сәйкес, егер сапардың мақсаты туризм немесе қысқамерзімді іссапар болса, Қазақстан азаматы Малайзияда визасыз 30 күнге дейін бола алады. Басқа жағдайлардың барлығы бұл режимнің аясынан тыс қалады.
Адамдар ұзақ мерзімге немесе басқа мақсатпен келген кезде мәселелер басталады. Олардың қатарында қысқамерзімді оқу курстарынан өту және емделу бар.
Көптеген адам 30 күндік лимиттен «визаран» арқылы өтуге тырысады. Схема қарапайым: адам көрші елге қысқа мерзімге ұшып шығып, есеп қайта басталады деген үмітпен бірден кері оралады.
СІМ бұл Малайзияның көші-қон заңнамасын бұзу екенін және мұндай әдіс қайта кіруге ешқандай кепілдік бермейтінін ескертеді.
Биыл ел билігі шекаралық бақылауды күшейтті. Шетелдікті кіргізу не кіргізбеу туралы шешімді тікелей паспорттық бақылаудағы көші-қон қызметінің қызметкерлері қабылдайды.
«Визаран» жасауға әрекет жасаған кезде адамды ұстап, әуежайдағы шетелдіктерді ұстау изоляторына қамауға, содан кейін депортациялауға болады.
Министрлік көші-қон талаптарын алдын ала нақтылауды және бақылау кезінде сапардың шынайы мақсатын көрсетуге кеңес береді. Өзімен бірге елден рұқсат етілген мерзімде ұшып шығатын алдын ала сатып алынған әуе билеттері және сапардың мақсатын, орны мен болжамды мерзімін растайтын құжаттар болуы тиіс.
СІМ балаларды тілдік және басқа да білім беру бағдарламаларына апарып жатқандарға да жеке тоқталады. Мұндай сапарлар тиісті рұқсаттарды рәсімдеуді талап етуі мүмкін.
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