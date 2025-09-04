Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Үшқоңыр тауларындағы ірі табиғи өрт сөндірілді

Кеше, 22:56
Скриншот
Фото: Скриншот

Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылдық округіне қарасты Жандосов ауылының маңындағы таулы аймақта 2 қыркүйекте басталған өрт сөндірілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мемлекеттік жер қорында құрғақ шөп жанған.

ТЖД мәліметінше, өртті сөндіру жұмыстары таулы рельефтің ерекшелігіне (беткейлердің еңісі 60–80 градус) және екпіні 15–20 м/с-қа дейін жеткен қатты желге байланысты қиындық туғызған.

Алматы облысы, Алматы қаласы және жергілікті атқарушы органдардың төтенше жағдайлар департаменті күштерінің үйлескен іс-қимылы арқасында өрт оқшауланып, толығымен сөндірілді, - делінген хабарламада.

Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ.

ТЖД тұрғындарға төтенше жағдайлар кезінде 112 нөміріне қоңырау шалуды еске салды.

