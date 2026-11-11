Үш жасөспірімнің өлімі: Қордайдағы қайғылы оқиға бойынша тергеу аяқталды
Тергеушілердің анықтауынша, ауыл мектептерінде оқушыларды қорқытып, олардан ақша және басқа да заттар талап етіп келген бейресми топ әрекет еткен.
11 Қараша 2026, 07:18
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11 Қараша 2026, 07:1811 Қараша 2026, 07:18
98Фото: pixabay
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