Үш өңірде жол қозғалысы шектелді

Ақмола, Павлодар, Қарағанды облыстарында көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы 6 қаңтар сағат 15:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлеріне шектеу қойылды:
Ақмола облысы
«Астана – Қабанбай батыр – Нұра – Теміртау» автожолының 35-51 шақырым аралығы (Қабанбай батыр ауылы – Қарағанды облысы шекарасы).
Павлодар облысы
- «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 1135-1206 шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы – Шідерті ауылы).
- «Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» автожолының 0-231 шақырым аралығы (Қалқаман ауылы – Қарағанды облысының шекарасы).
Жолды 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 22:00-де ашу жоспарланған.
Қарағанды облысы
- «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 1067-1135 шақырым аралығы (Молодежный ауылы – Павлодар облысының шекарасы);
- «Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» автожолының 231–324 шақырым аралығы (Павлодар облысының шекарасы – Ботақара ауылы);
- «Астана – Қабанбай батыр – Нұра – Теміртау» автожолының 51-101 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Нұра елді мекеніне дейін).
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.