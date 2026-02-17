Үш облыста республикалық жолдар жабылды

Жол учаскелерін 2026 жылғы 18 ақпанда сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.

Фото: "ҚазАвтоЖол" компаниясы

"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ деректеріне сәйкес, қолайсыз ауа райына байланысты еліміздегі республикалық маңызы бар бірқатар автожол учаскелерінде барлық көлік түрлеріне қозғалыс уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ақмола облысы:
 
•Қостанай облысының шекарасы – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
•Көкшетау қаласы – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
•Көкшетау қаласы – Атбасар қаласы;
•Щучинск қаласы – Зеренді ауылы;
•Щучинск қаласы – Көкшетау қаласы;
•Қостанай облысының шекарасы – Сұрған ауылы;
•Ақсай ауылы – Бұзылық ауылы.
 
Қостанай облысы:
 
•Ұзынкөл кенті – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
•Арқалық қаласы – Ақмола облысының шекарасы;
•Сарыкөл кенті – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
•Әулиекөл ауылы – Ақмола облысының шекарасы.
 
Солтүстік Қазақстан облысы:
 
•Ақмола облысының шекарасы – Ресей Федерациясының шекарасы;
•Ақмола облысының шекарасы – Рузаевка ауылы;
•Ақмола облысының шекарасы – Новоишимское ауылы;
•Рузаевка ауылы – Қостанай облысының шекарасы;
•Петропавл қаласы – Мамлютка қаласы.
 
Мәліметке сәйкес, аталған жол учаскелерін 2026 жылғы 18 ақпанда сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
 
Жүргізушілерге жолға шықпас бұрын ауа райы жағдайын және жолдардың ашық-жабықтығы туралы ақпаратты нақтылап алу ұсынылады.

