ҰҚК Қостанай облысы әкімі орынбасарының ұсталғанын растады
Шенеунікке қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қостанай облысы әкімінің орынбасары Гүлбарам Мұсағазиннің ұсталғанын растады, деп хабарлайды BAQ.kz.
Ведомство мәліметінше, шенеунікке қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Істің егжей-тегжейлері ресми түрде жарияланбауда, бірақ қоғамдық пікірде оның аты облыстың денсаулық сақтау саласындағы ықтимал сыбайлас жемқорлықпен байланыстырылады.
Бұған дейін медициналық жабдықтарды сатып алу бойынша облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы Данияр Жандаев, оның орынбасары Ерболат Доспанов, сондай-ақ Қарасу аудандық ауруханасының бас дәрігері Владимир Голубев қамауға алынған болатын. Тергеу емханалар мен ауруханаларға техника сатып алуға қатысты эпизодтарды қарастырады.
Гүлбарам Мұсағазин 2024 жылдың шілдесінен бастап әкімнің орынбасары қызметін атқарып келеді және денсаулық сақтау, бюджеттік жоспарлау мен Мемлекеттік сатып алу мәселелеріне жетекшілік етеді. Оның профилі облыс әкімдігінің ресми сайтында жариялануын жалғастыруда.
Бұған дейін Мұсағазин блогер Николай Гинятовқа қарсы жала жабу ісін сотта жеңіп алған, сот блогерге айыппұл тағайындаған.
Тергеу жалғасуда.
