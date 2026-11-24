ҰҚК 1,3 тоннадан астам есірткі тәркіледі: 45 адам ұсталды
5 жасырын зертхананың әрекеті тоқтатылды
2026 жылғы тамыздан қазан айына дейін есірткі жеткізудің 8 халықаралық және 11 өңірлік арнасының жолы кесіліп, 5 жасырын зертхананың әрекеті тоқтатылды.
Шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен өзара іс-қимыл аясында 8 халықаралық есірткіге қарсы операция жүргізілді.
Нәтижесінде 1,3 тоннадан астам есірткі тәркіленді. Оның ішінде:
-
11,1 кг апиын;
-
14,2 кг гашиш;
-
404,6 кг марихуана;
-
320,6 кг сора бұталары;
-
18,4 кг синтетикалық есірткі;
-
525 кг синтетикалық опиоид бар.
Сондай-ақ күшті әсер ететін заттардың 2 650 таблеткасы және 2,6 тонна прекурсор тәркіленді. Аталған құқық бұзушылықтарды жасады деген күдікпен Қазақстан Республикасының 40 азаматы және 5 шетелдік ұсталды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Ең оқылған:
- Тоқаев, Трамп және Си Цзиньпин Дженсен Хуанг Nvidia-ға оралғанға дейін қолдап пікір білдірді
- 18 заң қабылданып, өңірлік жобаларға қосымша 47 млрд теңге бөлінді: Тоқаев Айбек Дәдебайдың есебін тыңдады
- Жаңа тарихи кезең – жаңа міндеттер: Тоқаев стратегиялық даму жөніндегі сараптама тобын құрды
- Сайран көлінің маңынан қару мен оқ-дәрілер табылды
- Директордың ЭЦҚ-сын пайдаланып 82 млн теңге жымқырған үш бухгалтерге үкім шықты