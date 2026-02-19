Үнсіз өтіп кете алмады: 13 жасар қызды қаскөйлерден аман алып қалған ер адамға құрмет көрсетілді
Жақсылық жасап жарысайық! Ерлік лауазыммен де, формамен де өлшенбейді.
Таразда 13 жастағы қыздың ұрлануына жол бермеген ер адам марапатталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жамбыл облысы Полиция департаментінде Тараз қаласының тұрғыны Нұркен Умаровты марапаттау рәсімі өтті. Ол 13 жастағы қызды ұрлауға оқталу дерегінің алдын алған.
Еске салсақ, бұған дейін облыс орталығында екі белгісіз адам автокөлікпен қоғамдық көлік аялдамасында тұрған қыз баланы алып кетпек болған.
Жағдайға бейжай қарамаған азаматтың дер кезінде араласуының арқасында олар қызды ұрлай алмады. Күдіктілер жедел түрде анықталып, ұсталды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды.
Жамбыл облысы ПД бастығы азаматқа ҚР Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтің, сондай-ақ жеке өзінің атынан шынайы алғысын білдірді.
Марапаттау рәсімі барысында Қайсар Сұлтанбаев Нұркен Умаровтың әрекеті нағыз ерлік пен жоғары азаматтық жауапкершіліктің үлгісі екенін атап өтті.
Кейде ерлік лауазыммен де, формамен де өлшенбейді. Ол қиын жағдайда дұрыс шешім қабылдап, көмекке келе алудан көрінеді. Сіздің жедел әрекетіңіздің арқасында жасөспірімнің қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Бұл - бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның тыныштығына қосылған үлес, - деп атап өтті ПД бастығы.
Еске салайық, бұған дейін дейін Тараздағы 13 жасар қызды аялдамадан ұрлап кетпек болғандар ұсталғанын хабарладық.
Одан кейін қызды ұрламақ болғандар туралы сұмдық ақпарат шықты.
Сондай-ақ, Шымкентте қыз балаға шабуыл жасаған жасөспірім ұсталған еді.
