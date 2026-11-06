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  • Unity танкерінің экипажындағы қазақстандық теңізші Үндістаннан кетті

Unity танкерінің экипажындағы қазақстандық теңізші Үндістаннан кетті

Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігі хабарлады.

6 Қараша 2026, 01:26
АВТОР
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life.ru 6 Қараша 2026, 01:26
6 Қараша 2026, 01:26
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Фото: life.ru
Үндістанның Парадип портында ұсталған MT UNITY танкерінің экипажында болған қазақстандық теңізші Үндістан аумағынан кетті.

Министрліктің мәліметінше, қазақстандық азамат кемеден түсіп, алдымен Делиге ұшқан. Кейін Үндістаннан шыққан.

Осы кезеңде Қазақстан дипломаттары теңізшіге консулдық-құқықтық көмек көрсеткен.

Айта кетейік, Unity танкері 11 мамырдан бері Үндістанның Парадип порты маңында зәкірде тұр. Камерун туымен жүзетін кеме ұзақ уақыт бойы портта ұсталған.

Теңізшілердің туыстарының айтуынша, кеменің иесі – Bluetide Charters FZE компаниясы. Танкердің ұзақ уақыт қозғалыссыз тұруы салдарынан экипаж мүшелері азық-түлік пен ауыз су тапшылығына тап болған. Бұған қоса, байланыс үзіліп, техникалық ақаулар да туындаған.

6 қазанда Орисса штатының Жоғарғы соты Үндістан билігіне экипаж мүшелерін елдеріне қайтару үшін шұғыл шаралар қабылдауды міндеттеді.

Кемеде Ресейдің 20 азаматы, сондай-ақ Мысыр мен Қазақстан азаматтары болған. Сот кеме иесінің экипажды қажетті көмексіз қалдырғанын анықтап, теңізшілерді кемеден түсіруді, отандарына қайтаруды және экипаж құрамын ауыстыруды қысқа мерзімде ұйымдастыруды тапсырды.

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