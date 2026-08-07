Үндістанның Ассам штатындағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 95-ке жетті
Су тасқыны салдарынан 16 951 гектар ауыл шаруашылығы алқабы су астында қалды.
Үндістанның солтүстік-шығысындағы Ассам штатында су тасқынынан қаза тапқандар саны 95 адамға жетті. Бұл туралы Анадолы Агенттігі штаттың Табиғи апаттарды басқару басқармасына (ASDMA) сілтеме жасап мәлімдеді.
Ведомствоның мәліметінше, табиғи апаттан 200 мыңнан астам адам зардап шеккен.
Қатты жауын-шашын мен су тасқыны өңірдің инфрақұрылымына елеулі зиян келтірген. Бисванат және Дарранг округтерінде жеті бөгет қирап, Чарайдео мен Удалгури округтеріндегі бірнеше көпірге зақым келген.
Су тасқыны салдарынан 16 951 гектар ауыл шаруашылығы алқабы су астында қалды. Сонымен қатар, 35 мыңнан астам жануар, оның ішінде 8,5 мыңға жуық ірі қара мал шығынға ұшыраған. Ең көп шығын Сивасагар округінде тіркелді.
Апат салдарын жою жұмыстары аясында билік 12 мыңнан астам адамды уақытша орналастыру орталықтарына көшірді. Сондай-ақ 59 тарату пункті арқылы 32 мыңнан астам тұрғынға азық-түлік пен мал азығы жеткізілді.
Метеорологтар өзен бассейндерінде жауын-шашынның жалғасатынын ескертіп, су тасқыны жағдайы әлі де күрделене түсуі мүмкін екенін хабарлады.
Айта кетейік, Оңтүстік Азияда маусым мен қыркүйек аралығында болатын муссондық жаңбырлар Үндістан, Пәкістан және көршілес елдерде жыл сайын ірі су тасқындары мен басқа да табиғи апаттарға себеп болады.
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