Үндістанда дауыл мен нөсер жаңбырдан қаза тапқандар саны 100-ден асты

Зардап шеккен тұрғындарға шұғыл медициналық және қаржылық көмек көрсетілуде.

Rajesh Kumar Singh / AP Photo
Фото: Rajesh Kumar Singh / AP Photo

Үндістанның солтүстігіндегі Уттар-Прадеш штатында болған дауыл мен қатты жаңбыр салдарынан қаза тапқандар саны 104 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Economic Times басылымының хабарлауынша, табиғи апаттан 52 адам жарақат алған.

Соңғы екі күнде штатта 98 үй қирап, 130-дан астам мал қырылған. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, жедел штаб құрылды.

Зардап шеккен тұрғындарға шұғыл медициналық және қаржылық көмек көрсетілуде.

