Үндістанда дауыл мен нөсер жаңбырдан қаза тапқандар саны 100-ден асты
Зардап шеккен тұрғындарға шұғыл медициналық және қаржылық көмек көрсетілуде.
Бүгiн 2026, 01:29
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 01:29Бүгiн 2026, 01:29
47Фото: Rajesh Kumar Singh / AP Photo
Үндістанның солтүстігіндегі Уттар-Прадеш штатында болған дауыл мен қатты жаңбыр салдарынан қаза тапқандар саны 104 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Economic Times басылымының хабарлауынша, табиғи апаттан 52 адам жарақат алған.
Соңғы екі күнде штатта 98 үй қирап, 130-дан астам мал қырылған. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, жедел штаб құрылды.
Зардап шеккен тұрғындарға шұғыл медициналық және қаржылық көмек көрсетілуде.
Ең оқылған:
- Алматылық әйел онкология институтындағы сараптама нәтижесін бір ай күткен
- Бағдаршамның қызыл түсіне жүгіріп шыққан: Астанада көлік қаққан жасөспірімнің жағдайы ауыр
- «Түркі бауырластығынан» қомақты қаржыға дейін: Қазақстанға Түркиямен одақ құру және ТМҰ не үшін қажет?
- БҰҰ: АҚШ пен Қытай келіссөздері шиеленісті төмендетуі мүмкін
- Ақтауда бір жарым жасар баланы көлік қағып кетті: Рөлде полицей болған