Үндістан зымыранға қарсы қорғаныс қалқанын жасауды жоспарлап отыр

Үндістанның қорғаныс министрі Анил Чаухан ел он жыл ішінде зымыранға қарсы қорғаныс қалқанын жасайтынын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ Bloomberg агенттігіне сілтеме жасап.
Қалқан Вишну құдайының төрт қолының біріндегі отты айналмалы дискінің құрметіне Сударшан чакра деп аталды. Бұл индустардың пікірінше, зұлымдықты жойып, әділеттілікті орнататын күшті қару.
Израильдің Темір күмбезіне ұқсас Үндістанның зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі елдің стратегиялық, азаматтық және маңызды ұлттық нысандарын қорғайды, – деді Чаухан Мадхья-Прадеш штатындағы Мхау қаласында жаңа технологиялар мен әскери істерге арналған семинарда.
Қорғаныс министрі зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі ұшқышсыз ұшақтар мен зымырандар арқылы келіп түсетін қауіптерді анықтап, залалсыздандыра алатынын айтты. Ол қалқанның қалай жұмыс істейтіні туралы мәліметтерді ашпады.
Сарапшылар Америка Құрама Штаттары немесе Үндістан сияқты үлкен аумақтары бар елдер үшін мұндай зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін құру мүмкін емес немесе саяси көшбасшылар іздейтін қорғанысты қамтамасыз ете алмайтын өте қымбат техникалық міндет болатынын ескертеді.
Bloomberg атап өткендей, Үндістан мамыр айында Пәкістанмен төрт күндік қақтығыстан кейін қуатты әуе қорғаныс жүйесінің қажеттілігін түсінді. Екі ел де бір-бірінің азаматтық және әскери инфрақұрылымына соққы беріп, зымырандарды атып, мыңдаған ұшқышсыз ұшақтарды ұшырды.