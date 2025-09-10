Үндістан Непалмен шекарасындағы қауіпсіздікті күшейтті

Үндістан елдегі жаппай наразылықтар мен толқуларға байланысты Непалмен шекарасын жоғары деңгейге қойды. Бұл туралы Үндістан полициясы хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ANI агенттігінің хабарлауынша, полиция мен әскерилендірілген күштер Дарджилинг ауданының Панитан аймағында (Батыс Бенгалия) патрульдеуде. Шиеленісті жағдай сауданың ішінара тоқтап, жүк көліктерінің кептелісін тудырды.
Осы жерде (шекарада) полиция бекеті орнатылып, қосымша күштер орналастырылды. Біз жоғары дайындықта және жағдайды бақылап отырмыз, - деді Үндістан полициясының өкілі Правин Паркаш.
Непалдағы наразылық акциялары бірқатар әлеуметтік желілер мен мессенджерлерге тыйым салынғаннан кейін басталды. 8 қыркүйекте Катманду мен басқа да қалаларда наразылық шерулері полициямен қақтығысқа ұласты. India Today агенттігінің хабарлауынша, 22 адам қаза тауып, 250-ден астамы жараланған. Билік мерзімсіз коменданттық сағат енгізіп, әскерді әкелді.
Непалдағы жаппай наразылықтар президент резиденциясына шабуыл мен өрт қоюға ұласты. Үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен демонстранттар Катмандудағы президент Рам Чандра Пудельдің резиденциясына басып кіріп, ғимаратты өртеп жіберді, олар премьер-министр Шарма Оли мен бұрынғы ішкі істер министрінің үйлеріне де кірді.
Наразылық акциясына мемлекеттік тіркеуден өтпеген әлеуметтік платформаларды, соның ішінде X, Facebook және Instagram-ды пайдалануға тыйым салудың енгізілуі себеп болды. Үкімет блокты алып тастағанымен, шерушілер министрлер кабинетінің отставкаға кетуін талап етті.
Сонымен қатар, кеше Непалда экс-премьер-министр Джаланат Ханаланың жұбайы Раджьялакшми Читракарды наразылық білдіруші топ өз үйінде тірідей өртеп жіберген.