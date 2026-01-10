Үндістан АҚШ-пен сауда келісімі тоқтады деген мәлімдемені жоққа шығарды

Үндістан АҚШ-тың сауда министрі Ховард Лютниктің премьер-министр Нарендра Модидің президент Дональд Трампқа қоңырау шалмауына байланысты екі ел арасындағы сауда келісімі тоқтап қалды деген мәлімдемесін жоққа шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Лютник бұл пікірін жұма күні жарияланған подкастта айтқан. Оның сөзінше, келісім іс жүзінде дайын болған, алайда Үндістан тарапы Модидің Трамппен тікелей сөйлесуіне келіспеген. Осыған байланысты мәміле жүзеге аспай қалған.
Алайда Үндістан Сыртқы істер министрлігі бұл тұжырыммен келіспейтінін мәлімдеді. Ведомство өкілі Рандхир Джайсвалдың айтуынша, Лютниктің Делидегі және Вашингтондағы келіссөздер барысын сипаттауы «нақты жағдайға сәйкес келмейді».
Үндістан мен АҚШ 13 ақпанда екіжақты сауда келісімі бойынша келіссөздер жүргізуге дайын болды. Содан бері екі тарап теңгерімді әрі өзара тиімді келісімге қол жеткізу үшін бірнеше келіссөз раундын өткізді. Біз бірнеше рет мәмілеге өте жақын қалдық, – деді Джайсвал журналистерге.
Ол сондай-ақ өткен жылы Моди мен Трамптың сегіз рет телефон арқылы сөйлесіп, стратегиялық серіктестіктің түрлі мәселелерін талқылағанын атап өтті.
Бұған дейін Трамп келіссөздердің тоқтауына байланысты үнді тауарларына, соның ішінде Ресей мұнайына 50 пайыздық баж салығын енгізген еді. Соған қарамастан, екі ел сауда келіссөздерін қайта жалғастырды. Дегенмен, мәміленің қашан жасалатыны әзірге белгісіз.
Негізгі келіспеушіліктердің бірі – ауыл шаруашылығы саласы. АҚШ Үндістан нарығын шетелдік ауылшаруашылық өнімдеріне кеңірек ашуды талап етеді, ал Дели бұл секторды ұлттық мүдде тұрғысынан қатаң қорғап отыр.
Сарапшылардың айтуынша, тарифтер мен саяси мәлімдемелер соңғы айларда Үндістан мен АҚШ арасындағы қарым-қатынасты айтарлықтай шиеленістірген.