Ұлытауда мемлекеттік орган қайтармаған 55 млн теңге инвесторға берілді
Компания барлық құжатты тапсырғанымен, қаражатты ала алмаған. Прокуратураның қадағалау актісінен кейін мәселе оң шешілді.
Ұлытау облысы Сәтбаев қаласының прокуратурасы Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетімен бірлесіп, жел электр станциясын салу жобасын жүзеге асырып жатқан «Mezgilder Qushteri» ЖШС-нің құқықтарын қорғады.
Ұлытау облысы прокуратурасының мәліметінше, инвестордың құқықтарының бұзылуы кәсіпкерлік субъектілерінің өтініштерін қарау кезінде заңдылықтың сақталуына жүргізілген талдау барысында анықталды.
Анықталғандай, компания 2025 жылдың шілде айынан бастап импортталған жабдықтар бойынша артық төленген қосылған құн салығын қайтару мәселесімен мемлекеттік кірістер органына бірнеше рет жүгінген, - деп хабарлады облыстық прокуратура.
Барлық қажетті құжаттарды ұсынғанына және қайта-қайта өтініш бергеніне қарамастан, мәселе ұзақ уақыт бойы шешімін таппаған.
Салық кодексінің талаптарына сәйкес, салық берешегі болмаған жағдайда артық төленген сома салық төлеушінің өтініші негізінде заңда белгіленген мерзімдерде қайтарылуға тиіс.
Инвестордың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру мақсатында қала прокуратурасы прокурорлық қадағалау актісін енгізді.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде компанияға жалпы сомасы 55 млн теңге артық төленген салық төлемдері қайтарылды, - делінген хабарламада.
Ұлытау облысының прокуратурасы әкімшілік кедергілерге тап болған инвесторларды +7 (775) 873-66-36 телефоны немесе 115 Call-орталығы арқылы хабарласуға шақырады.
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