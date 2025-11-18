Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ұлытау облысында мал ұрлығымен айналысқан студенттер ұсталды

Бүгiн, 12:28
116
Бөлісу:
polisia.kz
Фото: polisia.kz

Ұлытауда мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде Жаңаарқа ауданында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді.

Белгілі болғандай, топ құрамында Жаңаарқа ауданы мен Қарағанды қаласының 18-22 жас аралығындағы тұрғындары болған. Тергеу барысында осы жылдың қыркүйек-қараша айларында күдіктілер ауданда бірнеше рет мал ұрлағаны анықталды.

Күдіктілер түнгі уақытта жайылып жүрген малды атып өлтіріп, оларды бөліп алған. Сондай-ақ шаруашылық аумақтарына ұрлыққа түскен. Тергеу нәтижесінде олардың жеті ірі қара мен екі атты ұрлағаны дәлелденді. Тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды, - деп хабарлады Ұлытау облысының ПД баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Астанада малды сойып, етін сатып жіберген қылмыстық топ ұсталған болатын. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тұрғын үй бағасы қымбаттауда: бағаның өсу себептері қандай?
Келесі жаңалық
Жетісайдағы өрт: Қаза болғандар жайлы жаңа дерек шықты
Өзгелердің жаңалығы