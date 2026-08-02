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  • Ұлыбританияда құрғақшылық салдарынан көкөніс бағасы күрт қымбаттады

Ұлыбританияда құрғақшылық салдарынан көкөніс бағасы күрт қымбаттады

Жергілікті өнімнің тапшылығына байланысты елдегі мейрамханалар, пабтар мен супермаркеттер салат жапырағы мен брокколиді Испания және Нидерландтан импорттай бастаған.

2 Тамыз 2026, 05:44
АВТОР
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unsplash.com 2 Тамыз 2026, 05:44
2 Тамыз 2026, 05:44
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Фото: unsplash.com

Ұлыбританияда аптап ыстық пен ұзаққа созылған құрғақшылық салдарынан көкөніс өнімі азайып, бағасы күрт қымбаттады.

Жергілікті өнімнің тапшылығына байланысты елдегі мейрамханалар, пабтар мен супермаркеттер салат жапырағы мен брокколиді Испания және Нидерландтан импорттай бастаған.

Қырыққабат тұқымдас дақылдарды өндірушілер қауымдастығының мәліметінше, құрғақшылықтың әсерінен көкөністердің көлемі кішірейген. Соның салдарынан стандартты қаптаманы толтыру үшін бұрынғыдан көбірек өнім қажет болып отыр.

Нәтижесінде қызанақ бағасы 60%-ға, айсберг салаты 90%-ға, ал картоп құны 40%-дан астам өскен.

Қалыптасқан жағдайға байланысты Ұлыбританиядағы 100-ден астам компания үкіметті елдің азық-түлік жүйесін нығайтып, импортқа тәуелділікті азайтуға шақырды.

 
 

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