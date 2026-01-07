Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ұлыбритания зиянды тағамдардың жарнамасына шектеу қойды

Көрнекі сурет: pixabay.com
Ұлыбританияда балаларды қорғауға бағытталған зиянды тағамдардың жарнамасына жаңа шектеулер күшіне енді. Бастамаға сәйкес, қазір онлайн фаст-фуд жарнамасына толығымен тыйым салынған, деп хабарлайды BAQ.KZ The Guardian басылымына сілтеме жасап.

Ал теледидар жарнамасына тек кешкі сағат 9:00-ден кейін ғана рұқсат етіледі.

Үкімет бұл жаңа ережелердің мақсаты ата-аналарға салауатты ұрпақ тәрбиелеуге көмектесу екенін мәлімдейді. Шектеулер құрамында қант, тұз және май көп тағамдардың 13 санатын қамтиды. Оларға: қантты сусындар (йогуртты қоса алғанда), чипсы, печенье, крекер, тәтті таңғы ас, попкорн, балмұздақ, шоколад, сағыз, пісірілген тағамдар, пицца және өңделген тағамдар жатады.

Заңнаманың қабылдануына алаңдатарлық деректер себеп болды: британиялық балалардың 22,1%-ы мектепке барғанда артық салмақта немесе семіздікке шалдыққан. Бастауыш білім берудің соңында бұл көрсеткіш 35,8%-ға дейін артады. Тіс жегісі 5 жастан 9 жасқа дейінгі балалардың тіс дәрігеріне баруының негізгі себебі болып қала береді.

Билік жаңа ережелер балалардың күнделікті калория тұтынуын азайтуға және елдегі балалар арасындағы семіздік деңгейін төмендетуге көмектеседі деп үміттенеді.

