Ұлыбритания мешіттерде қауіпсіздікті күшейтеді

Ұлыбритания үкіметі шабуылдардан қорғану үшін мешіттер мен мұсылман орталықтарындағы қауіпсіздік шараларын кеңейтуге 10 миллион фунт стерлинг (шамамен 13,3 миллион доллар) бөлуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлыбритания үкіметінің ресми веб-сайтының хабарлауынша, премьер-министр Кир Стармер бұл туралы хабарлады.
Басылымда қаражат бейнебақылау және дабыл жүйелерін орнатуға, қоршаулар орнатуға және қауіпсіздік қызметтеріне ақы төлеуге жұмсалатыны атап өтілген. Бұл үкіметтің өткен жылы мешіт қауіпсіздігіне бөлген 29,4 миллион фунт стерлингке (шамамен 39,2 миллион доллар) қосымша қаражат.
Премьер-министр қаржыландыру туралы қазан айының басында өртенген Англияның оңтүстігіндегі Писхейвендегі мешітке барғаннан кейін хабарлады. Оқиғада ешкім зардап шеккен жоқ.
Үкіметтің мәліметтері бойынша, мұсылмандарға қарсы жеккөрушілік қылмыстары 2024 жылдың наурызы мен 2025 жылдың наурызы аралығында 19%-ға өскен. Барлық діни себептермен жасалған қылмыстардың 44%-ы мұсылмандарға қарсы жасалған.