Ұлттық валюта күні: Теңге – тәуелсіздіктің экономикалық тірегі
15 қараша – Қазақстан үшін тарихи әрі қоғамдық маңызы зор күндердің бірі. Бұл күні елімізде Ұлттық валюта күні және қаржы жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі атап өтіледі.
Сонымен қатар қараша айының үшінші жексенбісінде ауыл шаруашылығы, тамақ және өңдеу өнеркәсібі қызметкерлері де кәсіби мерекесін тойлайды. Бұл даталар ел экономикасының дамуына үлес қосып жүрген мамандардың еңбегін бағалауға, ұлттық құндылықтар мен экономикалық тәуелсіздіктің маңызын ұғынуға мүмкіндік береді.
Теңге – тәуелсіздіктің экономикалық нышаны
1993 жылғы 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы – теңге айналымға енгізілді. Бұл еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуындағы маңызды тарихи қадамдардың бірі болды. Өйткені төл валютаның пайда болуы экономикалық дербестікті нығайтып, мемлекеттің қаржы саясатын өз бетінше жүргізуіне жол ашты.
Алғашқы теңге банкноттарының дизайнын әзірлеу жұмыстары 1992 жылы басталды. Тимур Сүлейменов бастаған суретшілер тобы ұлттық валютаның алғашқы үлгілерін қатаң құпия жағдайда дайындады. Теңге атауы ортағасырлық түркі халықтарының «денге» және «таньга» деп аталатын күміс тиындарынан шыққан.
Алғашқы банкноттар Ұлыбританияда басылып, Қазақстанға арнайы рейстермен жеткізілді. Кейін Алматыда өз Банкнот фабрикамыз ашылып, ұлттық валютаны отандық өндірісте шығару мүмкіндігі қалыптасты.
Бүгінде теңге – Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігінің маңызды нышаны. Ұлттық валюта ел ішіндегі қаржы айналымын қамтамасыз етіп қана қоймай, мемлекеттің ақша-несие саясатын жүзеге асыруда да маңызды рөл атқарады.
Қаржы жүйесі – экономикалық тұрақтылықтың негізі
Қаржы саласы кез келген мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына тікелей әсер етеді. Банк жүйесі, сақтандыру ұйымдары, қаржы нарығы және мемлекеттік қаржы институттары экономиканың тұрақты жұмыс істеуіне ықпал етеді.
Қазіргі таңда Қазақстанның қаржы жүйесі цифрлық технологиялармен тығыз байланысты дамып келеді. Электронды төлемдер, мобильді банкинг, онлайн қызметтер мен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналды.
Мұндай өзгерістер халыққа қаржылық қызметтерді жылдам әрі қолжетімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен бірге қаржылық сауаттылықты арттыру, жеке қаражатты тиімді басқару және қаржы қауіпсіздігін сақтау мәселелері де өзекті болып отыр.
Осы тұрғыдан алғанда, қаржы жүйесі қызметкерлерінің еңбегі ерекше маңызға ие. Олар экономикалық үдерістердің тұрақтылығын қамтамасыз етіп, кәсіпкерлік пен инвестицияның дамуына жағдай жасайды.
Ауыл шаруашылығы – ел экономикасының маңызды тірегі
Қараша айының үшінші жексенбісінде атап өтілетін ауыл шаруашылығы, тамақ және өңдеу өнеркәсібі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі де айрықша назар аударуға тұрарлық.
Ауыл шаруашылығы – елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін стратегиялық сала. Бұл бағытта агрономдар, механизаторлар, малшылар, ветеринарлар, инженерлер мен технологтар еңбек етеді. Олардың күнделікті жұмысы халықты сапалы азық-түлікпен қамтамасыз етуге және отандық өндірісті дамытуға бағытталған.
Соңғы жылдары агроөнеркәсіптік кешенде жаңа технологияларды енгізу, өндірісті автоматтандыру және өнімді терең өңдеу мәселелеріне басымдық беріліп келеді. Дәлме-дәл егіншілік, мал шаруашылығындағы цифрлық есеп жүйелері мен заманауи өндірістік жабдықтар саланың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Мемлекет үшін маңызды міндеттердің бірі – шикізат өндірумен шектелмей, дайын өнім көлемін ұлғайту. Бұл отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттырып, жаңа жұмыс орындарының ашылуына және экспорттық әлеуеттің нығаюына ықпал етеді.
Ауыл еңбеккерлерінің маңдай терімен өндірілген өнім – елдің азық-түлік тұрақтылығының кепілі. Сондықтан олардың еңбегін бағалау мен ауыл шаруашылығын қолдау экономикалық саясаттың маңызды бағыттарының бірі болып қала береді.
Экономикалық даму мен қауіпсіздік – ортақ жауапкершілік
15 қарашада атап өтілетін тағы бір халықаралық дата – Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың барлық түрлерінің алдын алу және оған қарсы күрес күні.
Қазіргі жаһандану жағдайында ұйымдасқан қылмыс мемлекеттік шекарамен шектелмейді. Адам саудасы, есірткінің заңсыз айналымы, қаржы алаяқтығы, ақшаны жылыстату және киберқылмыс әлем елдері үшін ортақ қауіпке айналып отыр.
Мұндай құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін мемлекетаралық ынтымақтастықты нығайту, құқық қорғау органдарының жұмысын жетілдіру және заманауи технологияларды тиімді пайдалану қажет.
Қазақстан да халықаралық ұйымдармен бірлесіп, трансұлттық қылмысқа қарсы күрес бағытында жұмыс жүргізіп келеді. Бұл – ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға және азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталған маңызды міндеттердің бірі.
15 қараша – Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігін, қаржы жүйесінің қалыптасуын және ел дамуына үлес қосып жүрген еңбек адамдарының маңызын айқындайтын ерекше күн.
Ұлттық валютаның тарихы – тәуелсіздік тарихының ажырамас бөлігі. Ал қаржы саласы мен агроөнеркәсіптік кешеннің дамуы елдің экономикалық әлеуетін арттыруға қызмет етеді.
Мемлекеттің тұрақты дамуы тек экономикалық көрсеткіштермен өлшенбейді. Оның негізінде адал еңбек, кәсіби жауапкершілік, қаржылық тұрақтылық және қоғамдық қауіпсіздік жатыр. Сондықтан осы салаларда еңбек етіп жүрген мамандардың үлесін бағалау – ел болашағына деген құрметтің көрінісі.
Ең оқылған:
- Танымал тұлғалар, ортақ заң: Қарапайым қазақстандықтар Тоқаевтың ұстанымын қолдады
- Жаһандық техникалық ақау: АҚШ, Жапония және Австралияның мемлекеттік органдары байланыссыз қалды
- Тоқаев әлемдегі ықпалды 500 мұсылманның қатарына енді
- Алматыда сталкинг жасады деген күдікпен 52 жастағы ер адам ұсталды
- Астанада заңсыз салынған нысан сот шешімімен бұзылатын болды