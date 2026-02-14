Ұлттық қорғаныс университетіне жаңа басшы тағайындалды
Бұл қызметке Бауыржан Әбжанов лайық деп танылды
Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Садықұлы Әбжанов Қазақстан Республикасы Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Айта кетейік, Әбжанов Бауыржан Садықұлы 1968 жылы 10 сәуірде Көкшетау облысы (қазіргі Ақмола) Еңбекшілдер ауданы Мәдениет ауылында дүниеге келген.
1990 жылы КСРО ІІМ Новосибирск жоғары әскери командалық училищесін, 1998 жылы М.В.Фрунзе атындағы Әскери академияны үздік, Ресей Федерациясы Қарулы Күштері Бас штабының академиясын, 2013 жылы Мәскеу қаласында үздік бітірді.
1990 жылдан бастап 2012 жылға дейін взвод командирінен Қазақстан Республикасы ІІМ Ішкі әскерлер құрамасының командиріне дейінгі түрлі лауазымдарда қызмет етті.
1988 жылдың маусым айынан бастап 1989 жылдың қаңтар айына дейін және 1989 жылдың маусымынан шілде айына дейін Кавказ республикаларында этникааралық қақтығыстарды реиттеуге қатысты.
2012 жылғы тамыздан 2013 жылғы шілдеге дейін - Ресей Федерациясы Қарулы Күштері Бас штабының Әскери академиясының тыңдаушысы, Мәскеу қаласы.
2013 жылғы шілдеден 2014 жылғы маусымға дейін - Қазақстан Республикасы ІІМ Ішкі әскерлерінің «Шығыс» өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы.
2014 жылғы маусымнан 2016 жылдың тамызына дейін - Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының «Шығыс» өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы.
2016 жылдың қыркүйегінен 2018 жылдың қаңтарына дейін - Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Бас қолбасшылығы Әскери Кеңесінің хатшысы.
2018 жылдың қаңтарынан бастап қараша айына дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Бас қолбасшылығының Әскери Кеңесінің хатшысы - инспекторлық-сараптау басқармасының бастығы.
2018 жылдың қарашасынан бастап шілде айына дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы Академияның бастығы, Петропавл қаласы.
2022 жылдың 14 мамырынан бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы Бас қолбасшысының орынбасары.
Ішкі істер министрлігінің Құрметті қызметкері, Қазақстан Республикасы және КСРО-ның 27 медальмен марапатталған.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 5 мамырдағы Жарлығымен генерал-майор әскери атағы берілді.
Генерал-майор Б.С.Әбжанов философия ғылымдарының PhD докторы, Әскери ғылым Академиясының профессоры.
