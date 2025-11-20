Ұлттық қорға қол салмаймыз: Сенатта республикалық бюджет қаралып жатыр

Сенаттың кезекті отырысында 2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасы мен жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі талқыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин кіріс пен шығыстың параметрлері бюджеттің өзін-өзі қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді деп отыр.
Кірістер мен шығыстардың осындай көлемдері кезінде бюджет нысаналы трансферт түрінде Ұлттық қордан қосымша қаражат тартудың қажеттілігінсіз өзін-өзі қамтамасыз етеді, – деп атап өтті Серік Жұманғарин.
алдағы үш жылға жоспарланған шығыстар параметрлерінің болжамын таныстырды.
Сондай-ақ ведомство басшысы бюджеттің шығысы белгіленген шектеулерді сақтайтынын айтты.
2026-2028 жылдары шығыстардың өсу қарқыны 108,7–109,3% деңгейінде тұрақтандырылды. Бюджеттің шығыстары бюджет қағидаларында белгіленген лимиттерді сақтай отырып, 2026 жылы 27,7 трлн теңге немесе жалпы ішкі өнімге 15,1%, 2027 жылы – 28,8 трлн теңге немесе жалпы ішкі өнімге 14,0%, 2028 жылы – 29,8 трлн теңге немесе жалпы ішкі өнімге 13,0%-ды құрайды, - деді вице-премьер.