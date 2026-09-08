Ұлттық қор және инфляция: Қазақстан экономикасын 2027 жылы не күтіп тұр?
8 Қыркүйек 2026, 19:00
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8 Қыркүйек 2026, 19:008 Қыркүйек 2026, 19:00
74Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Ұлттық қор қаржысы экономикаға қандай серпін береді? Инфляцияның бәсеңдеуін халық қашан сезінеді? Ал 2029 жылға қарай экономиканы 450 млрд долларға жеткізу қаншалықты шынайы?
SarapSoz-дің жаңа шығарылымында осы сұрақтарды экономист Айбар Олжаевпен талқыладық.
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