Ұлттық компанияларда қай жерде топ-менеджерлерге 100 миллион теңгеден астам жалақы төленеді?
Қазақстан ұлттық компанияларының басшылары қанша алады? 2025 жылы атқарушы органның бір мүшесіне берілетін орташа сыйақы компанияларда шамамен 15 есеге – жылына 7,8 миллионнан 112,9 миллион теңгеге дейін әртүрлі болды. Сонымен қатар, 22 ұлттық компанияның 13-інде орташа төлем айына 2 миллион теңгеден асты.
Finprom мәліметі бойынша, ұлттық компаниялар Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқаруды жалғастыруда. Елімізде барлығы 22 ұлттық компания, соның ішінде ұлттық басқарушы холдингтер мен ұлттық холдингтер бар.
Атқарушы орган мүшелеріне төленетін жалпы сома бойынша 2025 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомпром» көшбасшы атанды. Компания өз топ-менеджерлерінің сыйақысына 903,3 миллион теңге бағыттады.
Екінші орында «Қазақстан темір жолы» – 721,3 миллион теңге. Үшінші орынға 519,1 миллион теңгемен «ҚазМұнайГаз» жайғасты.
Алғашқы ондыққа кіргендер
Атқарушы орган мүшелеріне берілген жиынтық сыйақы сомасы ең көп он компанияға төмендегілер кірді:
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«Қазатомпром» – 903,3 млн теңге;
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«Қазақстан темір жолы» – 721,3 млн теңге;
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«ҚазМұнайГаз» – 519,1 млн теңге;
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QazaqGaz – 515,2 млн теңге;
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«Қазақтелеком» – 504,1 млн теңге;
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KEGOC – 496,3 млн теңге;
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«Бәйтерек» ҰБХ – 440,4 млн теңге;
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«Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі» – 283,3 млн теңге;
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«Ұлттық ақпараттық технологиялар» – 188,4 млн теңге;
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«Тау-Кен Самұрық» – 170,9 млн теңге.
Алайда бұл көрсеткіштер барлық басшылар командасына жасалған жалпы төлемдерді көрсетеді. Ал компаниялардағы атқарушы орган мүшелерінің саны әртүрлі. Кей жерде олар біреу ғана болса, басқаларында оннан асады.
Сондықтан бір басшыға шаққандағы орташа көрсеткішті қарастыру әлдеқайда маңыздырақ.
Қай жерде бір топ-менеджер 100 миллион теңгеден артық алады?
Орташа сыйақы мөлшері бойынша бірінші орынды да «Қазатомпром» иеленеді. 2025 жылы атқарушы органның бір мүшесіне орта есеппен 112,9 миллион теңге келді.
Одан кейінгі орындарда:
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KEGOC – 99,3 млн теңге;
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«Бәйтерек» ҰБХ – 62,9 млн теңге;
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«ҚазМұнайГаз» – 57,7 млн теңге;
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«Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі» – 56,7 млн теңге.
Осылайша, «Қазатомпромдағы» атқарушы органның бір мүшесінің орташа жылдық төлемі 112 миллион теңгеден асты.
Төлемдер бәрі бірдей өскен жоқ
Мәліметтері қолжетімді ұлттық компаниялардың көпшілігінде 2025 жылы атқарушы орган мүшелерінің жиынтық сыйақысы көбейді.
Ең байқаларлық өсім «Қазатомпромда» тіркелді. Бір жылда 226,7 миллион теңгеге немесе 33,5%-ға өсті.
QazaqGaz-да төлемдер 94,5 миллион теңгеге немесе 22,5%-ға өсті. НАТ-тағы өсім 86,9 миллион теңгені немесе 85,7%-ды құрады.
Бұл ретте төрт компанияда жиынтық төлемдер, керісінше, азайды.
«Қазақстанелкомда» олар 130,5 миллион теңгеге, «Қазақстан Ғарыш Сапары» компаниясында – 69,2 миллионға, «Қазпоштада» – 26,7 миллионға, ал Kazakh Tourism компаниясында 6,2 миллион теңгеге қысқарды.
650 мыңнан 9 миллион теңгеден астамға дейін айлық
Жылдық көрсеткіштерді орташа айлыққа айналдырсақ, айырмашылық одан сайын айқын көрінеді.
Компанияға байланысты атқарушы органның бір мүшесінің орташа сыйақысы жылына 7,8 миллионнан 112,9 миллион теңгеге дейін өзгерді. Бұл айына шамамен 650 мың теңге мен 9,4 миллион теңге аралығын құрайды.
Нәтижесінде минималды және максималды орташа көрсеткіштер арасындағы алшақтық почти 15 есені құрады.
Бұл ретте 22 ұлттық компанияның 13-інде атқарушы органның бір мүшесінің орташа сыйақысы айына 2 миллион теңгеден асқан.
Бұл арада сөз дәл орташа сыйақы мөлшері туралы болып отырғанын ескеру маңызды. Бір компания ішіндегі атқарушы органның жекелеген мүшелеріне төленетін нақты төлемдер өзгеше болуы мүмкін.
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