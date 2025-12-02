Ұлттық банк Мысыр құдайлары бейнеленген коллекциялық монетаны шығарды. Оны 3 желтоқсаннан бастап Ұлттық банктің онлайн дүкенінен сатып алуға болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметі «Ғалам идеялары» сериясынан жаңа монетаның шығарылғанын хабарлады.
Ромб тәрізді 2000 теңгелік монеталар 400 данадан тұратын шектеулі тиражбен шығарылды. Олар 3 желтоқсанда сатылымға шығады.
"Mysyrlyq Tanym" монетасының дизайны ежелгі мысырлық және қазіргі заманғы дүниетанымдарды біріктіреді. Монетаның тантал бөлігінде Мысыр құдайлары бейнеленген, ал күміс бөлігінде технология мен оның өзгеруінің символдары бар, - деп атап өтті Ұлттық банк.
2000 теңгелік монета
Mysyrlyq Tanym монетасының келесі сипаттамалары бар:
Номиналы – 2000 теңге;
Металлы – тантал инкрустациясы бар 925 сынамалы күміс;
Салмағы – 162,2 грамм;
Сапа – төзімді.
Монеталарды барлық төлем түрлері үшін номиналды құны бойынша қабылдау, банк шоттарына салу, аудару және елдегі барлық банктерде айырбастау қажет.