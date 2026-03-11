Ұлт коды: Хакатондар өңірлердің технологиялық келбетін қалай өзгертіп жатыр
Соңғы жылдары хакатондар тар шеңбердегі бағдарламашылар жарысынан ауқымды технологиялық қозғалысқа айналды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгінде мұндай марафондар тек жаңа цифрлық өнімдер жасау алаңы ғана емес, өңірлердің инновациялық дамуына ықпал ететін маңызды экожүйеге айналып отыр.
Қазақстанда хакатондар мыңдаған әзірлеуші, студент пен жас кәсіпкерді біріктіріп, экономика мен қоғамға арналған жаңа шешімдер жасауға мүмкіндік беруде.
Сарапшылардың пікірінше, жаппай хакатондар елде инновациялық мәдениетті қалыптастырып, стартап экожүйесінің дамуына серпін беретін маңызды құралдардың біріне айналып келеді.
Идеядан прототипке дейін: 48 сағаттық технологиялық марафон
Хакатон – командалар қысқа уақыт ішінде цифрлық өнімнің прототипін әзірлейтін қарқынды жарыс форматы. Әдетте қатысушыларға 24 сағаттан 72 сағатқа дейін уақыт беріліп, осы аралықта олар идея ойлап тауып, технологиялық шешім әзірлеп, жобасын қазылар алқасына таныстырады.
Қазақстанда мұндай іс-шараларды мемлекеттік және технологиялық ұйымдар белсенді қолдап келеді. Соның ішінде Орталық Азиядағы IT-стартаптардың ең ірі халықаралық технопаркі саналатын Astana Hub хакатон қозғалысының дамуына елеулі үлес қосып отыр. Мұндай алаңдардың басты мақсаты – инновациялық шешімдердің пайда болуын жеделдетіп, талантты жас мамандарға өз мүмкіндігін көрсетуге жол ашу.
Елді біріктіретін технологиялық марафон
Қазақстандағы ең ірі технологиялық жарыстардың бірі – Decentrathon.
Мәселен, Decentrathon 4.0 хакатоны еліміздің бірден 20 қаласында қатар өткізіліп, 4800-ден астам қатысушыны біріктірді. Нәтижесінде 2000-нан астам команда құрылып, қатысушылар жасанды интеллект, блокчейн және Web3 бағыттары бойынша түрлі жобалар әзірледі.
Жарыстың жүлде қоры шамамен 15 миллион теңгені құрады. Үздік командалар өз жобаларын инвесторлар мен технологиялық компанияларға таныстыру мүмкіндігіне ие болды. Мұндай ауқымды іс-шаралар жастардың IT саласына және инновацияға деген қызығушылығы жоғары екенін көрсетеді.
Стартаптарға жол ашатын алаң
Хакатондар тек жарыс емес. Көп жағдайда дәл осындай алаңдарда дүниеге келген идеялар кейін толыққанды стартапқа айналып жатады.
Қатысушылар үшін бұл бірнеше маңызды мүмкіндік береді. Біріншіден, олар өз жобасының MVP-н, яғни минималды өміршең өнімін сынақтан өткізе алады. Екіншіден, индустрия сарапшыларынан кәсіби кері байланыс алады. Үшіншіден, инвесторлар мен серіктестер табуға мүмкіндік туады.
Кейбір финалист командалар кейін акселерациялық бағдарламаларға қатысып, жобаларын әрі қарай дамытады немесе жеке технологиялық компания құруға кіріседі.
Университеттер – жаңа идеялардың орталығы
Хакатон қозғалысының дамуына жоғары оқу орындары да белсенді қатысып келеді. Соның бірі – Nazarbayev University базасында өтетін HackNU халықаралық студенттік хакатоны.
Бұл алаң жыл сайын жүздеген студент пен жас әзірлеушіні біріктіріп, жасанды интеллект, мобильді қосымшалар, финтех шешімдері және робототехника бағыттарындағы жобаларды дамытуға мүмкіндік береді. Көптеген студент үшін мұндай жарыстар технология саласындағы кәсіби жолдың алғашқы қадамына айналып отыр.
Хакатондар өңірлерге таралып жатыр
Бұрын технологиялық іс-шаралардың басым бөлігі Астана мен Алматы сияқты ірі қалаларда өтетін. Қазір жағдай өзгеріп келеді.
Соңғы жылдары хакатондар еліміздің түрлі өңірінде ұйымдастырылып, бір мезгілде бірнеше қалада өткізіле бастады. Мысалы, Decentrathon хакатоны ондаған қалада қатар өтіп, жаңа алаңдар – Жезқазған мен Қонаев сияқты өңірлерді де қамтыды.
Бұл үрдіс өңірлердегі жас мамандарды цифрлық экономикаға тартуға және технологиялық теңсіздікті азайтуға мүмкіндік береді.
Инновациялық ойлау мектебі
Хакатондар тек жобалар жасайтын орын ғана емес, сонымен бірге жаңа дағдылар қалыптастыратын мектепке айналып отыр. Қысқа уақыт ішінде қатысушылар көпсалалы командаларда жұмыс істеуді, өнім прототипін жылдам әзірлеуді, инвесторлар алдында жобаны қорғауды және қысым жағдайында шешім қабылдауды үйренеді.
Дәл осы эксперимент мәдениеті мен кәсіпкерлік ойлау жаңа технологиялық ортаның қалыптасуына негіз болады.
2026 жыл: хакатондардың жаңа бағыты қандай?
Соңғы жылдары хакатондардың мазмұны да айтарлықтай өзгеріп келеді. Егер бұрын олар тек бағдарламалау жарысы ретінде қабылданса, бүгінде инновациялық идеяларды сынақтан өткізетін және жаңа технологиялық шешімдер жасалатын алаңға айналды.
2026 жылға қарай бірнеше маңызды тренд айқын байқалады. Біріншіден, жасанды интеллект тақырыбы хакатондардың негізгі бағытына айналып отыр. Қазіргі көптеген халықаралық және корпоративтік хакатондар AI, машиналық оқыту, үлкен деректер және автоматтандыру бағыттарына арналған.
Екіншіден, хакатондар стартап экожүйесімен тығыз байланыса бастады. Бұрын жарыстар идея деңгейінде аяқталса, қазір көптеген жобалар нақты өнімге немесе стартапқа айналып жатыр.
Үшіншіден, хакатондардың тақырыптық ауқымы кеңейіп келеді. Бүгінде олар IT-ден бөлек, климат, экология, медицина, «ақылды қала», киберқауіпсіздік сияқты түрлі салаларды қамти бастады. Сонымен қатар гибрид формат – онлайн мен офлайнның үйлесімі кең таралып, халықаралық командалардың қатысуына мүмкіндік беріп отыр.
Технологиялық мәдениетті қалыптастыратын қозғалыс
Сарапшылардың пікірінше, хакатондар Қазақстанның цифрлық даму стратегиясының маңызды элементіне айналып келеді. Мұндай алаңдар білім беру жүйесін, бизнесті, мемлекеттік құрылымдарды және технологиялық қауымдастықты біріктіреді.
Нәтижесінде инновацияға бағытталған, жаңа технологияларға бейім және жаһандық бәсекеге дайын жаңа буын қалыптасуда.
Бүгінде жаппай хакатондар Қазақстанның технологиялық кеңістігін өзгертіп жатыр. Олар жас мамандарға жаңа мүмкіндіктер ашып, стартаптардың дамуын ынталандырып, өңірлердің цифрлық экономикаға қосылуына жол ашады.
Ұзақ мерзімді перспективада мұндай бастамалар тек жаңа жобаларды ғана емес, білімге, технологияға және инновацияға негізделген жаңа мәдениетті қалыптастырады. Сарапшылар мұны Қазақстанның болашақтағы «ұлт кодының» бір бөлігі деп бағалайды.