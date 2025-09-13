Ұландық бокстан әлем чемпионатында "қола" жүлдегер атанды

Ұлттық ұланның спорттық командасын даярлау орталығының аға маманы – дене даярлығы және спорт бойынша аға нұсқаушысы қатардағы Виктория Графеева Ливерпульде өтіп жатқан бокстан әлем чемпионатында Қазақстан қоржынына қола медаль салды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық ұланның баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, Виктория 60 килограмға дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, сенімді түрде жартылай финалға дейін жетті. Ширек финалда ол Өзбекстан боксшысы Ситора Турдибековамен кездесіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп, қола жүлдені қамтамасыз етті.
Финалға шығу үшін өткен шешуші кездесуде қазақстандық боксшы бразилиялық Ребекка Де Лима Сантоспен қолғап түйістірді. Қарсыласына лайықты қарсылық көрсеткенімен, Виктория төрешілердің шешімімен ұтылып, әлем чемпионатының қола жүлдесін місе тұтты.