Украинаға "Томагавк" зымырандарын жеткізу Ресей мен АҚШ қатынастарын бұзуы мүмкін – Путин

Бүгiн, 04:09
Видеодан кадр / Павел Зарубин
Фото: Видеодан кадр / Павел Зарубин

Украинаға АҚШ-тан жасалған ұзақ қашықтықтағы "Томагавк" қанатты зымырандарының жеткізілуі Ресей-Америка қарым-қатынасына нұқсан келтіруі мүмкін. Бұл туралы Ресей президенті Владимир Путин "Россия" телеарнасының тілшісі Павел Зарубинге "Валдай" пікірталас клубының отырысында сөйлеген сөзінде айтты. Журналист сұхбаттан үзіндіні 5 қазан күні өзінің Telegram-арнасында жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Путиннің айтуынша, бұл қару-жарақ жүйелері жаңа, жоғары дәлдіктегі зымырандық технологияларды қамтиды және олардың жеткізілуі "қалыптаса бастаған оң үрдісті жояды".

РФ президенті сондай-ақ, мұндай шешім екі ел арасындағы қатынастарда жаңа және қауіпті кезеңнің басталуына алып келетінін ескертті.

