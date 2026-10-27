Украина мен Ресей бір қалада атысты тоқтатты: Басқа аймақтарда шабуыл жалғасып жатыр
Ресей мен Украина Херсон облысындағы Ресей басып алған Олешки қаласында гуманитарлық көмек жеткізіп, тұрғындарды эвакуациялау үшін жергілікті деңгейде атысты тоқтатты. Бұл туралы екі елдің өкілдері сейсенбі күні мәлімдеді. Алайда басқа аймақтарда, соның ішінде Украина астанасы Киевте де шабуылдар жалғасып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Келісім оңтүстіктегі майдан шебіне жақын орналасқан Олешки қаласына азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізуге, сондай-ақ тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіруге мүмкіндік беруі тиіс, деп жазады Reuters. Қалада азық-түлік пен медициналық құралдар қат болып отыр.
Украина Жоғарғы Радасының адам құқықтары жөніндегі уәкілі, келіссөздер тобының жетекшісі Дмитрий Лубинец Facebook желісіндегі жазбасында Украина тарапы келісілген міндеттемелерді орындап жатқанын растады.
Ал Ресей Қорғаныс министрлігі Telegram арнасында Мәскеу уақытымен таңғы сағат 4-тен бастап Херсон қаласы бағытында артиллериялық атқылауды тоқтатқанын хабарлады. Бұл шара Днепр өзенінің арғы бетінде орналасқан Олешки қаласында гуманитарлық операция өткізуге дайындық аясында қабылданған.
Лубинецтің айтуынша, келісім АҚШ-тың бірінші ханымы Мелания Трамптың қатысуымен және Ресейдің адам құқықтары жөніндегі уәкілі Яна Лантратовамен бірлесіп жүргізілген келіссөздер нәтижесінде жасалған.
Киевте шабуылдар жалғасып жатыр
Атысты тоқтату туралы келісімге қарамастан, сейсенбі күні Киевтегі Оңтүстік көпір мен метро инфрақұрылымына соққы жасалған. Қала билігінің мәліметінше, соның салдарынан көлік қозғалысы уақытша тоқтатылған. Reuters агенттігінің тілшісі де қалада жарылыс болғанын естіген.
Олешки қаласы Украинаның оңтүстігіндегі Херсон облысында, Днепр өзенінің шығыс жағалауында орналасқан. Өзеннің қарсы бетінде Украина күштерінің бақылауындағы Херсон қаласы бар. Ресей әскері Олешкиді 2022 жылғы ақпанда Украинаға басып кірген алғашқы күндері бақылауына алған.
Бейбіт келіссөздер жалғасуы мүмкін
Соңғы күндері Ақ үйдің арнайы өкілдері соғысты тоқтату жолдарын талқылау үшін Ресей және Украина тараптарымен байланыс жүргізген. АҚШ қақтығысты аяқтауға бағытталған бейбіт келісімге қол жеткізуге делдалдық жасап жатыр.
Жұма күні Украина президенті Владимир Зеленский Украина, Ресей және АҚШ өкілдерінің келіссөздерді жалғастыру үшін қарашаның бірінші жартысында Абу-Дабиде техникалық деңгейде кездесуге келіскенін мәлімдеген.
Аталған кездесу тараптардың бейбіт реттеу жолдарын талқылауына мүмкіндік беруі мүмкін.
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