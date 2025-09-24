Украина Еуроодақтың қолдауымен өзінің бүкіл аумағын қайтарып ала алады – Трамп

АҚШ президенті Дональд Трамп БҰҰ Бас ассамблеясының 80-сессиясы аясында Нью-Йоркте Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездескеннен кейін Украина өзінің бүкіл аумағын қайтарып ала алады деп мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Украина мен Ресей арасындағы әскери-экономикалық жағдайды біліп, толық түсініп, осы соғыстың Ресейге әкеліп жатқан экономикалық проблемаларын көргеннен кейін мен Украина Еуропалық Одақтың қолдауымен бүкіл Украинаны соғысып, қайтарып алуға, оны бастапқы қалпына келтіруге қабілетті деп есептеймін. Уақыт өте келе Еуропаның шыдамдылығы мен қаржылық қолдауы, әсіресе НАТО-ның бұл соғыстың бастапқы шекарасы емес екеніне сенімдімін, - деп жазды Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.
Трамп «қағаз жолбарыс» деп атаған Ресейдің үш жарым жыл бойы «нағыз әскери күш бір аптадан аз уақыт ішінде жеңіске жетуі керек» деген соғыста мақсатсыз күресіп жатқанын айтты.
АҚШ президенті Путин мен Ресей күрделі экономикалық проблемалармен бетпе-бет келіп отырғанын және «Қазір Украинаның әрекет ететін уақыты» деп мәлімдеді.
Қандай жағдайда да екі елге де жақсылық тілеймін. Біз НАТО-ны қару-жарақпен қамтамасыз етуді жалғастырамыз, сондықтан НАТО олармен қалағанын жасай алады, - деді Дональд Трамп.