Украина БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің төтенше отырысын өткізуді сұрады

Киев БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді сұрады. РИА Новости хабарлағандай, айтылған тақырып «Украинадағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау» деп аталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымындағы дереккөз хабарлады.
Украина Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының 34 және 35-баптарына сәйкес Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді сұрады, - деп мәлімдейді БҰҰ-дағы дереккөз.
Киев сұраған кездесудің күні туралы әзірге ештеңе хабарланған жоқ. Украинаның өзі мұндай кездесу өткізу туралы өтінішін Ресей Қарулы күштерінің астанаға соққы беруімен түсіндірді.
Бұған дейін Ресей де БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді сұраған болатын.