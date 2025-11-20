Үкімет ата-аналардың жұмыс уақытын қысқартуы мүмкін

Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жұмыс істейтін ата-аналар үшін жұмыс күнін қысқарту туралы депутаттардың ұсынысына пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айтуынша, бұл бастама туралы алдын ала естімесе де, мәселеге қатысты өз ойын ортаға салды.
Мұндай тәжірибе әлемде бар. Сонымен қатар біреу үйде болып, үй шаруасымен айналысып, әсіресе балалармен отырса – бұл да өнімділік. Мұны ескермеуге болмайды, – деді Серік Жұманғарин Сенатта өткен баспасөз брифингінде.
Вице-премьердің пайымдауынша, мұндай аспект экономикалық есептеулерде де ескеріледі. Ол ұсынысты қарауға уәде берді.
Мұның бәрі есептелетін дүниелер, экономиканың өз өлшемдері бар. Сондықтан бұл бастаманы тереңірек бағалау қажет шығар. Депутаттар бізге ресми түрде жүгінсе, кез келген ұсынысты қарауға міндеттіміз, – деп атап өтті ол.
Еске сала кетейік, бұған дейін Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов кішкентай балалары бар ата-аналардың жұмыс уақытын қысқарту мәселесіне қатысты пікір білдірген еді.