УЕФА ФИФА турнирлеріне бойкот жариялауға дайын екенін мәлімдеді
УЕФА бұл ұсынысты бірауыздан қабылдамайтынын айтып, әлем чемпионаты мен басқа да халықаралық жарыстарды жеке инвесторлардың бақылауына беруге жол берілмеуі тиіс екенін жеткізді.
Еуропалық футбол қауымдастықтарының одағы (УЕФА) мен оған мүше 55 ұлттық федерация ФИФА-ның әлем чемпионаты мен өзге де турнирлеріндегі үлесті жеке инвесторларға сату туралы ұсынысына қарсы шығып, қажет болған жағдайда ұйымның барлық жарыстарына бойкот жариялауға дайын екенін мәлімдеді.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, УЕФА бұл ұсынысты бірауыздан қабылдамайтынын айтып, әлем чемпионаты мен басқа да халықаралық жарыстарды жеке инвесторлардың бақылауына беруге жол берілмеуі тиіс екенін жеткізді.
Ұйымның мәлімдеуінше, ФИФА ұсыныстан толық бас тартып, халықаралық турнирлердің басқаруы ешқашан жекеменшік инвесторлардың қолына өтпейтініне нақты кепілдік бермейінше, УЕФА құрамындағы ұлттық құрамалар ФИФА ұйымдастыратын жарыстарға қатыспайды.
ФИФА президенті Джанни Инфантино ұсынған жоба бойынша әлем чемпионаты мен өзге де турнирлерді басқару үшін 20 миллиард долларлық еншілес компания құрылып, оның азшылық үлесін жеке инвесторларға сату жоспарланған. Бұл бастама арқылы ұйымға мүше 211 қауымдастыққа қосымша қаржылық қолдау көрсету көзделген.
Алайда УЕФА әлем чемпионатының коммерциялық актив емес екенін атап өтті.
«Әлем чемпионаты сатылатын өнім емес. Оны инвестициялық жоба ретінде қарастыруға немесе жеке инвесторларға беруге болмайды», – делінген ұйымның мәлімдемесінде.
ФИФА бастамасына Азия футбол конфедерациясы (AFC) да қарсылық білдірді. Конфедерация ұсыныс аймақтық ұйымдармен алдын ала талқыланбағанын айтып, мұндай өзгерістер барлық алты құрлықтық конфедерацияның келісімінсіз жүзеге аспайтынын мәлімдеді.
Сондай-ақ ойыншылардың халықаралық кәсіподағы FIFPRO мен бірқатар ұлттық футболшылар қауымдастықтары да ұсынысты сынға алып, мұндай қадам футболдағы басқару жүйесі мен турнирлердің мәнін түбегейлі өзгертуі мүмкін екенін ескертті.
Ең оқылған:
- Әйелді күйдіріп, азаптаған: Тараздағы жаға ұстатарлық оқиғаға қатысты ер адам ұсталды
- Мектеп формасына қатысты маңызды мәлімдеме жарияланды
- Таразда баланы көтеріп алып, жерге бір соққан жасөспірім анықталды
- Анасына құрметсіздік танытқан Сәтбаев тұрғыны қамауға алынды
- Ақтауда Африкадағы алмазға сенген 1000-нан астам салымшы қаржы пирамидасына алданды