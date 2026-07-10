U23 Азия чемпионаты: 10 шілде күні шаршы алаңға шығатын боксшылар белгілі болды
Жарыстың алтыншы күнінде U23 санаты бойынша жігіттеріміз ширек финалдық жекпе-жектерін өткізеді.
10 Шілде 2026, 01:34
БӨЛІСУ
10 Шілде 2026, 01:3410 Шілде 2026, 01:34
87Фото: ҰОК
Бокс федерациясы мәліметінше, жарыстың алтыншы күнінде U23 санаты бойынша жігіттеріміз ширек финалдық жекпе-жектерін өткізеді.
Күндізгі сессия. 10:00 (Қазақстан уақыты)
1-жұп. 50 келі. 1/4 финал
Нұрзат Оңғаров - Дейчи Ивай (Жапония, 2026 жылғы Азия чемпионатының күміс жүлдегері)
6-жұп. 55 келі.
Бексұлтан Боранбек - Вужу Жанг (Оңтүстік Корея)
9-жұп. 60 келі.
Нұрасыл Төлебек - Амантұр Джумаев (Қырғызстан)
16-жұп. 65 келі.
Асылхан Көшербай - Вансаж (Үндістан)
Кешкі сессия. 15:00 (Қазақстан уақыты)
2-жұп. 70 келі.
Нұрбек Мұрсал - Мажед Алхаж Исса (Сауд Арабиясы)
5-жұп. 75 келі.
Аман Қонысбек - Хибики Кававата (Жапония)
11-жұп. 85 келі.
Темірлан Мұқатаев - Рокей Чаудхари (Үндістан)
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