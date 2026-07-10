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  • U23 Азия чемпионаты: 10 шілде күні шаршы алаңға шығатын боксшылар белгілі болды

U23 Азия чемпионаты: 10 шілде күні шаршы алаңға шығатын боксшылар белгілі болды

Жарыстың алтыншы күнінде U23 санаты бойынша жігіттеріміз ширек финалдық жекпе-жектерін өткізеді.

10 Шілде 2026, 01:34
АВТОР
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ҰОК 10 Шілде 2026, 01:34
10 Шілде 2026, 01:34
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Фото: ҰОК
Индонезия астанасы Джакартада U19 және U23 санатындағы Азия чемпионаты жалғасып жатыр, – деп хабарлайды Aikyn.kz.  

Бокс федерациясы мәліметінше, жарыстың алтыншы күнінде U23 санаты бойынша жігіттеріміз ширек финалдық жекпе-жектерін өткізеді. 

Күндізгі сессия. 10:00 (Қазақстан уақыты) 

1-жұп. 50 келі. 1/4 финал 

Нұрзат Оңғаров - Дейчи Ивай (Жапония, 2026 жылғы Азия чемпионатының күміс жүлдегері) 

6-жұп. 55 келі. 

Бексұлтан Боранбек - Вужу Жанг (Оңтүстік Корея) 

9-жұп. 60 келі. 

Нұрасыл Төлебек - Амантұр Джумаев (Қырғызстан) 

16-жұп. 65 келі. 

Асылхан Көшербай - Вансаж (Үндістан)

 Кешкі сессия. 15:00 (Қазақстан уақыты) 

2-жұп. 70 келі. 

Нұрбек Мұрсал - Мажед Алхаж Исса (Сауд Арабиясы)

 5-жұп. 75 келі. 

Аман Қонысбек - Хибики Кававата (Жапония) 

11-жұп. 85 келі. 

Темірлан Мұқатаев - Рокей Чаудхари (Үндістан)

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